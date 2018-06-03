طاقمنا المونديالي يطير إلى موسكو

دبي (الاتحاد)

غادر طاقم التحكيم المونديالي بقيادة حكم الساحة محمد عبد الله حسن، يرافقه الحكم المساعد الأول محمد أحمد يوسف، والمساعد الثاني حسن المهري، إلى العاصمة الروسية موسكو عبر مطار دبي الدولي، للانضمام لمعسكر الاتحاد الدولي «الفيفا» التحضيري للأطقم التحكيمية لبطولة كأس العالم 2018، خلال الفترة من 4 إلى 13 من الشهر الجاري.

ويتضمن المعسكر مجموعة من التدريبات الفنية والبدنية للحكام، إضافة لتقنية حكم الفيديو، والتي كان الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أعلن على صفحته، أن الرؤية ستصبح أكثر وضوحاً بفضل خطوط التسلل الوهمية ثلاثية الأبعاد، المقرر استخدامها في نهائيات كأس العالم، تحت تصرف حكام الفيديو المساعدين.

وحرص أحمد يعقوب، مدير إدارة الحكام، على الوجود في المطار، ليكون في وداع طاقمنا الدولي، وقال: نثق في طاقمنا المونديالي بقيادة محمد عبد الله حسن، وكنا في أوج سعادتنا بعد اكتمال فرحتنا بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم باستدعاء الحكم المساعد الثاني حسن المهري للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم، ليكتمل عقد طاقمنا الثلاثي، وليكون أول طاقم تحكيم إماراتي يدير مباريات في المونديال، وتمنى يعقوب النجاح والتوفيق لممثلي الصافرة الإماراتية في هذا المحفل العالمي، وتقديم صورة مشرفة تليق بسمعة التحكيم في الإمارات.