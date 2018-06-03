طاقمنا المونديالي يطير إلى موسكو

دبي (الاتحاد)
غادر طاقم التحكيم المونديالي بقيادة حكم الساحة محمد عبد الله حسن، يرافقه الحكم المساعد الأول محمد أحمد يوسف، والمساعد الثاني حسن المهري، إلى العاصمة الروسية موسكو عبر مطار دبي الدولي، للانضمام لمعسكر الاتحاد الدولي «الفيفا» التحضيري للأطقم التحكيمية لبطولة كأس العالم 2018، خلال الفترة من 4 إلى 13 من الشهر الجاري.
ويتضمن المعسكر مجموعة من التدريبات الفنية والبدنية للحكام، إضافة لتقنية حكم الفيديو، والتي كان الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أعلن على صفحته، أن الرؤية ستصبح أكثر وضوحاً بفضل خطوط التسلل الوهمية ثلاثية الأبعاد، المقرر استخدامها في نهائيات كأس العالم، تحت تصرف حكام الفيديو المساعدين.
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