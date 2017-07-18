محمد بن زايد: خليفة حريص على تطوير العلاقات مع السودان بما يخدم المصالح المشتركة

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مجلس سموه بقصر البحر، الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة الذي يزور الدولة حالياً.

ورحب سموه بالرئيس السوداني، والوفد المرافق له، معرباً له عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتشاور حول القضايا التي تهم البلدين، في ظل اهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم هذه العلاقات وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين، وتعاونهما في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية، والسبل الكفيلة تطوير هذا التعاون لآفاق أوسع وأرحب.

كما تم استعراض مجمل القضايا التي تهم البلدين، وآخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها التطرف والإرهاب، والتدخلات الإقليمية التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتقويض عملية البناء والتنمية، إضافة إلى مناقشة أنجع سبل مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتجفيف منابع تمويلها ومنابر دعمها.

وحضر مجلس سموه.. سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وحمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان.

كما حضره من الجانب السوداني.. الدكتور فضل عبدالله فضل وزير رئاسة الجمهورية، والدكتور إبراهيم عبد العزيز غندور وزير الخارجية، وحاتم حسن بخيت وزير الدولة مدير مكتب الرئيس، ومحمد أمين عبد الله الكارب سفير جمهورية السودان لدى الدولة.