محمد بن زايد: خليفة حريص على تطوير العلاقات مع السودان بما يخدم المصالح المشتركة

أبوظبي (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مجلس سموه بقصر البحر، الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة الذي يزور الدولة حالياً.
ورحب سموه بالرئيس السوداني، والوفد المرافق له، معرباً له عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتشاور حول القضايا التي تهم البلدين، في ظل اهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم هذه العلاقات وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
|
كما تم استعراض مجمل القضايا التي تهم البلدين، وآخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها التطرف والإرهاب، والتدخلات الإقليمية التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتقويض عملية البناء والتنمية، إضافة إلى مناقشة أنجع سبل مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتجفيف منابع تمويلها ومنابر دعمها.
|
كما حضره من الجانب السوداني.. الدكتور فضل عبدالله فضل وزير رئاسة الجمهورية، والدكتور إبراهيم عبد العزيز غندور وزير الخارجية، وحاتم حسن بخيت وزير الدولة مدير مكتب الرئيس، ومحمد أمين عبد الله الكارب سفير جمهورية السودان لدى الدولة.