هزاع بن زايد: محمد بن راشد فارس الميادين وقائد الإنجازات

محمد حسن (دبي)

وجه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، التهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبه تتويج سموه بطلاً لسباق الديربي الإنجليزي الكلاسيكي الأعرق في سباقات الخيول الكلاسيكية في العالم.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد، في تغريده لسموه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نبارك للشيخ محمد بن راشد فوز جودولفين بسباق الديربي الإنجليزي... فارس الميادين وقائد الإنجازات يحقق إنجازاً جديداً، ومنه يستلهم الطموح الذي لا يعرف الحدود، وأن الرقم واحد في المجالات كافة حلم نتوّجه بالتخطيط المستمر، ونعززه بالعمل الدؤوب».

وكان الإنجاز الكبير الذي حققته خيول الإمارات في الديربي الإنجليزي عن طريق الجواد «مسار» قد حظي بردود فعل واسعة في الصحافة العالمية التي أشادت بالدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لسباقات الخيول في العالم، وأثنت على المستوى العالي الذي قدمه جواد جودلفين «مسار» في الديربي الإنجليزي.

وعلى الرغم من هيمنة خيول الفريق الأزرق على مشهد السباقات العالمية وحصوله على العديد من الألقاب الكبرى، إلا أن فوز الجواد «مسار» يعتبر الأول بلقب الديربي الإنجليزي العريق.