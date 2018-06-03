«قسد» تحظر التجوال في الرقة بعد هجوم مسلح



تاريخ النشر: الإثنين 04 يونيو 2018 الرقة (وكالات) أفاد نشطاء المعارضة السورية، بفرض حظر تجوال في الرقة الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة أميركياً، عقب اعتداء استهدف تجمعاً للمواطنين المدنيين في المدينة. وأكد النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، أن مسلحين مجهولين على متن دراجة نارية وحافلة صغيرة، ألقوا قنبلة على مجموعة من المدنيين في شارع سيف الدولة وسط المدينة، ثم لاذوا بالفرار، مضيفين أن الحادث أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، دون تفاصيل إضافية. وأشار النشطاء التابعون للمرصد السوري الحقوقي، إلى أن قرار إدارة الأمن المحلية التابعة للقوات الديمقراطية المعروفة بـ«قسد» فرض حظر تجوال في المدينة، جاء وسط استياء من قبل المواطنين من عمليات التجنيد القسرية التي نفذتها السلطات المحلية، أكبر حليف للتحالف الدولي بقيادة واشنطن على الأرض في سوريا، بحق عشرات الشبان خلال الساعات الـ 72 الماضية.