النصر بطل «الإمارات» للدراجات بـ 10 كؤوس

عماد النمر (الشارقة)

تبدأ اليوم فعاليات بطولة الخليج الثامنة للمضمار التي يستضيفها وينظمها اتحاد الدراجات وتستمر حتى الأربعاء المقبل بالاجتماع الفني الذي يعقد في السادسة مساء بمقر الاتحاد بمضمار زايد الدولي، بحضور عبدالناصر عمران الشامسي أمين عام اتحاد الدراجات وشبر هلال الوداعي الأمين العام للجنة التنظيمية، إضافة للجنة الفنية ممثلة في العماني خليفة الجابري وعبدالكريم الزرعوني والحكم العام علي سيف اليعربي ومندوبي المنتخبات المشاركة.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة الترتيبات الفنية وبرنامج السباقات، التي تتضمن المطاردة الفرقية والفردية والسرعة الفرقية والفردية والكيلو والنقاط ،ويسبق الاجتماع اعتماد أهلية اللاعبين المشاركين في البطولة.

واستعد اتحاد الدراجات بشكل مكثف للبطولة وازدان مضمار زايد بأعلام دول مجلس التعاون، كما قام الاتحاد بتنظيم الجولة الثانية والأخيرة لبطولة الإمارات للمضمار لتكون بروفة حقيقية للبطولة، سواء من الناحية التنظيمية أو من ناحية إعداد وتجهيز نجومنا الكبار والشباب لخوض منافسات بطولة الخليج، وتحقيق النتائج التي تكفل الحفاظ على اللقب الذي يحمله منتخبنا.

وشهدت الجولة الثانية من البطولة، مواصلة كبار وشباب النصر تألقهم حيث أضافوا 5 كؤوس، لتكون محصلتهم في جولتي البطولة 10 كؤوس، مقابل كأسين نالهما الأهلي، وهو ما يؤكد على تفوقهم واستحقاقهم الفوز بلقب البطولة التي جاءت رائعة وحققت كل الأهداف المرجوة منها، لاسيما على نجوم منتخبي الشباب والكبار الذين أكدو على جاهزيتهم واستعدادهم التام لبطولة الخليج.