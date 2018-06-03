موقع هندي: قطر من أكثر الدول فرضاً للرقابة على «الإنترنت»



تاريخ النشر: الإثنين 04 يونيو 2018 أبوظبي (مواقع إخبارية) في الوقت الذي تتغنى فيه قطر بالزعم أنها رائدة حرية الرأي والتعبير في المنطقة، كشف موقع هندي عن أكثر الشعوب معاناة من المراقبة الحكومية لمواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر، الأمر الذي قد يؤدي إلى اعتقال أي شخص ينشر رأياً يتعارض مع موقف الحكومة بشكل ظاهري. ووفقاً لتقرير موقع «كاتش نيوز» الهندي، فإن قطر تأتي على رأس الدول التي تعاني سيطرة حكومية تامة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قد تتسبب نقرة واحدة فقط على «الإنترنت» بشكل عام ومواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص في اعتقال أصحابها.