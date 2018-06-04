نقل مؤتمر عالمي من قطر إلى السعودية

أبوظبي (مواقع إخبارية)

في مؤشر واضح على تراجع ثقة المؤسسات الدولية في الحكومة القطرية، قررت إدارة المؤتمر العالمي لتكنولوجيا البترول نقل مؤتمرها المقبل المقرر إقامته في 2020 من الدوحة إلى مدينة الظهران السعودية، ما أغضب السلطات القطرية التي طالبت بمقاطعة المؤتمر، وإيقاف أي تعاون أو دعم للقائمين عليه مستقبلاً.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤتمر جوزيف ريلي في رسالة وجهها إلى سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول في 24 مايو الماضي، ونقلها موقع قطريليكس، إن «مجلس الإدارة بحث الخيارات المتعددة لتنظيم المؤتمر المقبل في يناير 2020، واتخذ قراراً بنقله إلى مركز الظهران للمعارض بمدينة الظهران السعودية».

ورد الكعبي في 29 مايو الماضي برسالة غاضبة على رئيس مجلس إدارة المؤتمر قائلاً: «لا توجد كلمات يمكن وصف قرار مجلس الإدارة بنقل المؤتمر العالمي رغم إدراكه تأثير هذا القرار على علاقة شركة قطر للبترول مع الجهة المنظمة للمؤتمر». واستذكر الكعبي في رسالته الدعم الذي قدمته الدوحة للمؤتمر منذ عام 2005، وهدد باتخاذ إجراءات صارمة ضد إدارة المؤتمر.

وأصدر الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول تعميماً في 31 مايو الماضي طلب فيه من جميع المسؤولين في الشركة والشركات المتحالفة معها عدم المشاركة أو دعم أو التعامل مع إدارة المؤتمر، إضافة إلى وقف أشكال الرعاية كافة.