«صُنع في تشكيل 2017» يتواصل لغاية 30 أغسطس

دبي (الاتحاد)

يتواصل المعرض السنوي «صُنع في تشكيل 2017»، الذي يقيمه مركز "تشكيل"، لغاية 30 أغسطس 2017، ويعرض أعمال أعضاء المركز والمشاركين في ورشه والفنانين المشاركين في أحدث معارضه.

يشارك في «صُنع في تشكيل 2017» أكثر من ثلاثين فناناً يعرضون أعمالًا تم تنفيذها باستخدام وسائط متعددة تشمل الطباعة وفن الخط والطباعة بتقنيات الريزو والستينسل والأقمشة والمجوهرات والتصوير والبوسترز والتلوين والكولاج والرسم.

ولأول مرة، يقوم مركز "تشكيل" ببيع مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي تم تنفيذها بالطباعة اليدوية خصيصاً للمعرض من جانب فناني المركز إبراهيم خمايسة، واستوديو موبيوس للتصميم، وماين أند يورز، وتوليب هزبر، ووسام شوكت. وتشمل هذه الأعمال حقائب حواسيب محمولة، وعلبا لأقلام الرصاص، ودفاتر متنوعة.

تشمل قائمة الفنانين المشاركين ليزا فرايزر، التي تعرض أعمالاً تم تنفيذها من خلال الطباعة باللينو والحفر، ومارتا لاموسفيك التي شاركت بورشة فن الكولاج "مناظر مشيّدة"، التي استضافها مركز "تشكيل" بإشراف المصورة العالمية تانيا ديمان. وتشارك أيضاً في نسخة صيف هذا العام من «صُنع في تشكيل» أعمال الفنانين وفاء حشر مكتوم، وأمل القرق، وعمار العطار، وفاطمة البدور، وهديل موفتي، وهند بن دميثان، ومريم أحمد، وموزة الفلاسي، ونورة التناك، وسعيد المدني، وسارة الفرحان، وزياد مطلب وغيرهم.