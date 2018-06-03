مجلس الوزراء الليبي: نرفض تدخلات قطر في الشأن السياسي للبلاد

أبوظبي (مواقع إخبارية)
طالب الدكتور عبد السلام البدري، نائب رئيس مجلس الوزراء الليبي بالحكومة الليبية المؤقتة لشؤون الخدمات، باستبعاد دولتي تركيا وقطر من أي حوار ليبي ومنعهما من التدخل في الشأن السياسي لليبيا من خلال الانسحاب من أي مبادرة تكون هاتان الدولتان طرفاً فيها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى، مساء أول من أمس السبت، بمدينة القبة، وذلك لبحث ترتيبات جديدة تتعلق بعمل الحكومة المؤقتة ومصرف ليبيا المركزي بما يكفل تحسين الظروف المعيشية للمواطن الليبي.
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وأثنى المستشار عقيلة صالح على جهود الحكومة الليبية المؤقتة لما تقوم به من أعمال ومشاريع خدمية وإعمارية وفيما يتعلق بالبنية التحتية في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة خصوصاً في المنطقة الغربية والجنوبية بما يؤكد أن الحكومة الليبية المؤقتة ليست حكومة إقليم برقة كما يروج البعض وإنما حكومة لكل الليبيين على عكس حكومة المجلس الرئاسي غير الدستوري.
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