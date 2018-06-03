الاقتصاد القطري يعيش ظروفاً صعبة والتقلبات تطال جميع القطاعات

حسام عبدالنبي (دبي)

ليس هناك تعبير يعكس الوضع الاقتصادي لدولة قطر، بعد مرور عام على المقاطعة من قبل الدول العربية الداعية إلى مكافحة الإرهاب، أفضل من التعبير الذي ورد في تقرير وكالة «موديز» العالمية، حيث أكدت أن الظروف الاقتصادية في قطر (صعبة) والتقلبات في جميع القطاعات الاقتصادية (متوقعة).

ولم يكن وصف «موديز» هو التعبير الوحيد عن حالة الاقتصاد القطري، حيث أعلنت مؤسسات دولية عدة عن مؤشرات حقيقية للأزمة انعكست على تراجع التصنيف الائتماني السيادي للدولة الداعمة للإرهاب، وانخفاض التوقعات حول نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وترصد «الاتحاد» في التقرير التالي تداعيات المقاطعة العربية على الاقتصاد القطري، عبر رصد المتغيرات السلبية الخطيرة التي حدثت في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتقارير المؤسسات المالية الدولية والخبراء المتخصصين.

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