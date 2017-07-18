صدور العدد الجديد من «القضاء والقانون»

أبوظبي (الاتحاد)
صدر العدد الجديد (الثاني) من مجلة «القضاء والقانون»، الدورية العلمية المحكمة التي يصدرها مركز البحوث والدراسات القضائية في أبوظبي. ويضم العدد مجموعة من البحوث والدراسات، منها: شرح قواعد الأصول الفقهية التفسيرية في قانون المعاملات المدنية (المواد من 29 -51) للدكتور المستشار جابر علي الحوسني، مدير مركز البحوث والدراسات القضائية، وكذلك شرح قواعد الأصول الفقهية التفسيرية في قانون المعاملات المدنية (المواد من 52 - 70) للدكتور الشيخ الحسين محمد يحيى، الباحث بمركز البحوث والدراسات القضائية.
وضم العدد دراسة عن قانون السعادة، للدكتور أحمد عبدالظاهر، أستاذ القانون الجنائي في جامعة القاهرة، المستشار القانوني في دائرة القضاء في أبوظبي، وتناولت الدراسة في المبحث الأول: مدلول السعادة وأهميتها، والمبحث الثاني: السعادة في المواثيق الدولية، والمبحث الثالث تناول حق السعادة في الدساتير المقارنة، والمبحث الرابع: السعادة في النظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
|
وتناولت دراسة الدكتور محمد المختار السعد، الباحث بمركز البحوث والدراسات القضائية، موضوع «العقوبة بالمال في الفقه المالكي وفي قانون العقوبات الإماراتي (الأسس الشرعية والمسوغات التاريخية).
|
واشتمل العدد أيضاً على دراسة للدكتور مراد محمود المواجدة، أستاذ القانون التجاري المشارك في جامعة أبوظبي، بعنوان «التحالفات التجارية لشركات الطيران في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع الإماراتي».
وأعد المستشار خالد المسلمي، مدير المكتب الفني لمحكمة النقض في دائرة القضاء في أبوظبي موضوعاً حول «المستحدث من الأحكام الصادرة من محكمة النقض»، كما أعدت عزة جلال هاشم في أكاديمية أبوظبي القضائية، «معجم المصطلحات» واختتم عدد المجلة بمجموعة من الإصدارات الحديثة.