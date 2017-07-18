صدور العدد الجديد من «القضاء والقانون»

أبوظبي (الاتحاد)

صدر العدد الجديد (الثاني) من مجلة «القضاء والقانون»، الدورية العلمية المحكمة التي يصدرها مركز البحوث والدراسات القضائية في أبوظبي. ويضم العدد مجموعة من البحوث والدراسات، منها: شرح قواعد الأصول الفقهية التفسيرية في قانون المعاملات المدنية (المواد من 29 -51) للدكتور المستشار جابر علي الحوسني، مدير مركز البحوث والدراسات القضائية، وكذلك شرح قواعد الأصول الفقهية التفسيرية في قانون المعاملات المدنية (المواد من 52 - 70) للدكتور الشيخ الحسين محمد يحيى، الباحث بمركز البحوث والدراسات القضائية.

وضم العدد دراسة عن قانون السعادة، للدكتور أحمد عبدالظاهر، أستاذ القانون الجنائي في جامعة القاهرة، المستشار القانوني في دائرة القضاء في أبوظبي، وتناولت الدراسة في المبحث الأول: مدلول السعادة وأهميتها، والمبحث الثاني: السعادة في المواثيق الدولية، والمبحث الثالث تناول حق السعادة في الدساتير المقارنة، والمبحث الرابع: السعادة في النظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتناولت دراسة كل من: الدكتور محمود عبدالحكم الخن، أستاذ القانون المدني المشارك في كلية القانون في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا في الإمارات، وكلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر، والدكتور أحمد محمد الصاوي، أستاذ القانون المدني المساعد في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا في الإمارات، «أثر الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا 1980) على التشريعات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وتناولت دراسة الدكتور محمد المختار السعد، الباحث بمركز البحوث والدراسات القضائية، موضوع «العقوبة بالمال في الفقه المالكي وفي قانون العقوبات الإماراتي (الأسس الشرعية والمسوغات التاريخية).

ويحتوي العدد دراسة للمستشار الدكتور محمد سمير، نائب رئيس محكمة النقض (مصر) بعنوان «الحماية الجنائية للملكية الفكرية الأثرية»، ودراسة للدكتور مصطفى العدوي، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بأكاديمية الشرطة - كلية الشرطة، بعنوان «نطاق سريان القانون وقواعد الاختصاص القضائي بجريمة الاتجار بالبشر، ودراسة للدكتور محمد السعيد عبدالفتاح، أستاذ القانون الجنائي المشارك، كلية الشرطة في القاهرة، كلية القانون في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، بعنوان «اعتراض المتهم على الأمر بأن لا وجه لعدم الأهمية»، دراسة مقارنة في القانونين المصري والإماراتي.

واشتمل العدد أيضاً على دراسة للدكتور مراد محمود المواجدة، أستاذ القانون التجاري المشارك في جامعة أبوظبي، بعنوان «التحالفات التجارية لشركات الطيران في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع الإماراتي».

وأعد المستشار خالد المسلمي، مدير المكتب الفني لمحكمة النقض في دائرة القضاء في أبوظبي موضوعاً حول «المستحدث من الأحكام الصادرة من محكمة النقض»، كما أعدت عزة جلال هاشم في أكاديمية أبوظبي القضائية، «معجم المصطلحات» واختتم عدد المجلة بمجموعة من الإصدارات الحديثة.