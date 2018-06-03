مغردون: متى يعود تميم إلى رشده.. والمكابرة خاسرة

دينا مصطفى (أبوظبي)
مازال وسم #عام_على_مقاطعة_دويلة_الإرهاب متصدراً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث تدفقت تغريدات الناشطين المستنكرة لمكابرة قطر وانشقاقها عن الصف العربي منذ عام، ناحت فيه وبكت وادعت المظلومية، وفشلت كل محاولاتها لتدويل القضية، واحتضنت قوات إيرانية تركية على أراضيها دون أن تعترف بأن الحل في الرياض.
ووصف مغردون المكابرة القطرية خلال عام بالخاسرة، حيث قال أحدهم في تغريدة: «المكابرة قطرية خاسرة وساذجة! طالت النوح والبكاء واللطم والمظلومية، وذهبت قطر شرق وغرب وفوق وتحت، والحل في الرياض فقط لا غير».
|
وأكد مغرد «قطر تعاني أزمة مالية حادة، وتأخرها في تلبية مطالب الرباعي سيضاعف أزمتها»، فيما علق أحد المغردين «عام من فضائح قطر في الصحافة الغربية، عام من إجرام الحمدين حتى بات مادة دسمة لوسائل الإعلام الغربية في عام المقاطعة، 365 يوماً من الفضائح القطرية بالصحف العالمية». واستنكر آخرون أفعال تميم المستمرة في دعم الإرهاب «تميم مصر على مواصلة تمويل الإرهاب وشعب قطر يدفع الثمن، المصيبة في قطر أضخم من مكابرة تنظيم الحمدين، إغلاق الحدود مع الدوحة كلفها أكثر من 85 مليار دولار». وأكد آخر: «لا يزال عداد الخسائر في قطر مستمراً بسبب عناد تميم بن حمد.. عام من الارتماء في أحضان الفرس والعثمانيين أضاع فيه تميم سيادة شعب قطر على أرضه، لتتحول الدوحة إلى قاعدة عسكرية كبيرة، يرتع فيها الجنود الأتراك والإيرانيون والأميركيون».
|
وأقر آخر: «عام على استمرار إرهاب قطر ورفض مطالب دول مكافحة الإرهاب، وتكبر تميم على الوساطة الكويتية، فمتى يعود تميم إلى رشده؟».