وزير الدفاع القطري: لن نشارك في أي حرب ضد إيران!!

أبوظبي (مواقع إخبارية)

في دليل واضح على استمرار انصياع قطر الكامل لحليفتها إيران، قال نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع القطري خالد العطية، إن بلاده لن تشارك في أي حرب ضد إيران، معرباً عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة لن تشن مثل هذه الحرب.

وقال العطية في مؤتمر أمني عقد في سنغافورة أمس، إن هناك خلافات كثيرة بين قطر وإيران، لكن هذا «لا يعني أن نذهب إلى حرب ضدها». ونقلت قناة فوكس نيوز الأميركية عن الوزير قوله: «هل من الحكمة أن ندعو الولايات المتحدة وإسرائيل لمحاربة إيران».

ودعا العطية الذي تحتفظ بلاده بعلاقات متشعبة مع طهران إلى حوار مع إيران بقوله: إن «إيران جارة وعلينا أن نجلس معها ونناقش جميع الملفات معها من أجل تحقيق السلام في المنطقة وليس الحرب». وقال رداً على سؤال عما إذا كانت قطر ستسمح باستخدام قواعدها الجوية لضرب إيران، إن «قطر لن تدفع تجاه حرب وهي تؤيد الحوار والمفاوضات».

كما طالب العطية بإنقاذ الاتفاق النووي الموقع بين إيران وست دول كبرى بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، مشدداً على ضرورة تمسك كل الأطراف بهذا الاتفاق، ومعرباً عن اعتقاده بأن واشنطن لديها الحكمة الكافية لعدم الدخول في حرب ضد إيران.