«متحف الاتحاد» يكرم الآباء المؤسسين

دبي (الاتحاد)

يجسد متحف الاتحاد، أحد المعالم العريقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ تأسيسه، رؤية الآباء المؤسسين، وما تحقق في العام 1971 من وحدة وتلاحم وترابط، ومساعيهم الدؤوبة لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تخليد إنجازاتهم بتسليط الضوء على المعروضات والمقتنيات ذات الصلة بحياة ومسيرة كل واحد منهم، داعياً الإماراتيين إلى اتخاذهم قدوة ونموذجاً يحتذى بهما في حياتهم اليومية. ويضم المتحف معرضاً مصوراً رائعاً للآباء المؤسسين من حكام الإمارات السبعة، وهم: الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم أبوظبي، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم - حاكم دبي، الشيخ خالد بن محمد القاسمي - حاكم الشارقة، الشيخ راشد بن حميد النعيمي - حاكم عجمان، الشيخ أحمد بن راشد المعلا - حاكم أم القيوين، الشيخ صقر بن محمد القاسمي - حاكم رأس الخيمة، الشيخ محمد بن حمد الشرقي - حاكم الفجيرة.

ولإثراء وجذب الزوار إلى هذا الصرح التاريخي المتأصل مع قيمهم وإنجازاتهم، تم تدشين شاشات تفاعلية تعرض الصور التاريخية، ومقاطع الفيديو، وسيرتهم التي تصف المساهمات الهائلة، ورؤية الآباء مؤسسي الاتحاد، حيث إن لكل حاكم مساحة عرض خاصة به، تعرض فيها النظرة الإنسانية العميقة لحياة الآباء المؤسسين، خاصة أنها تحتوي على ممتلكات شخصية خاصة لم يسبق عرضها وتأتي بمساهمة كريمة من أصحاب السمو أولياء العهود من الإمارات السبع، وضمن حملة «لنوثق المسيرة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

يحرص متحف الاتحاد على إلهام زواره بالاعتماد على أهم لحظة في تاريخ الدولة، وهي الإعلان عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في دار الاتحاد في 2 من ديسمبر من العام 1971، والذي تحقق بفضل تفاني وجهود الآباء المؤسسين. ولإطلاع الزوار على السيرة الذاتية للآباء المؤسسين تم تدشين هذا الصرح ليكون مرجعاً تاريخياً وثقافياً، يترجم إنجازاتهم التي نفتخر بها في دولة ذات واقع ومستقبل مشرق.