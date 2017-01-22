ليمانز بطل «النخبة».. وريلتون يتصدر «الأساتذة»

المنطقة الغربية (الاتحاد)

حقق سباق ليوا المجتمعي للدراجات الهوائية الذي أقيم أمس الأول في المنطقة الغربية، نجاحات باهرة بمشاركة أكثر من 500 متسابق من 37 جنسية موزعين على 15 فئة، ولمسافات تتراوح ما بين 8 كلم إلى 100 كلم، وذلك بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي.

وفي سباق الـ100 كم فاز البلجيكي روب ليمانز بالمركز الأول وهو المخصص لفئة النخبة بزمن وقدره 2:43:43 ساعة، فيما تصدر البريطاني روب ريلتون سباق الأساتذة بزمن وقدره 2:47:08 ساعة، وحقق البريطاني الآخر سيمون هنيلي لقب السباق المفتوح بزمن وقدره 2:47:07 ساعة.

وتصدر السباق المجتمعي البريطاني كريستوفر سوان بزمن وقدره 3:05:44 ساعة، وفاز بلقب فئة المخضرمين البريطاني كيفين ويست بزمن وقدره 2:49:07 ساعة.

وضمن سباق الـ40 كلم حصد الناشئ جنوب الأفريقي لين اوكامب المركز الأول بزمن 1:17:08 ساعة، وفي السباق الجبلي فاز الإيطالي ماورو كيريدا بالمركز الأول، مسجلاً زمن وقدره 1:40:36 ساعة، وفي السباق المفتوح فاز الفلبيني فيدريكو باكيس بالمركز الأول بزمن 1:22:18 ساعة.