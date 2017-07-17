دبي (الاتحاد)

بحثت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة خلال اجتماعها التنسيقي مع اتحاد التايكواندو تحضيرات استضافة الإمارات نهائي بطولة الجائزة الكبرى وبطولة العالم لفرق التايكواندو المقررة في ديسمبر 2018 في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

وناقش الاجتماع الذي عقد بحضور أحمد الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو، وخالد آل حسين مدير إدارة الشؤون الرياضية بالهيئة، وأحمد العبدولي مدير مكتب المنشآت الرياضية، وعمر آل علي رئيس قسم اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، عدداً من الموضوعات الرامية إلى تعزيز سبل التعاون المشترك بين الهيئة والاتحاد حول جاهزية المجمع الرياضي لاستضافة الحدث العالمي.

ورحب خالد آل حسين بالتعاون المشترك مع اتحاد التايكواندو والاتحادات الرياضية كافة في التنسيق والتحضير لاستضافة مختلف الأحداث الرياضية والسعي نحو تذليل المعوقات، وخاصة أن الإمارات عودت الجميع على التنظيم المتميز لمختلف البطولات العالمية والقارية لما تتمتع به من خبرات إدارية وبنية تحتية وثقة كبيرة لدى الجميع.