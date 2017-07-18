«الحبتور» يلاقي كينج باور في نصف النهائي

دبي (الاتحاد)

تأهل فريق الحبتور للبولو «ممثل الإمارات» إلى الدور نصف النهائي من كأس جيجر لو كولتور الذهبي لبطولة بريطانيا المفتوحة للبولو، والتي تقام حالياً على ملاعب نادي كودراي بارك للبولو بعد تغلبه على فريق اتش ار للبولو 12-10 في ربع النهائي في مباراة بلغت الإثارة فيها الذروة بسبب قوة وتقارب مستوى الفريقين.

ويلعب فريق الحبتور في الدور قبل النهائي يوم غد، أمام فريق كينج باور فوكس. وقدم فريق الحبتور أداء مميزاً خاصة في البداية التي شهدت تألق نجومه حيث سجل 3 أهداف في الدقائق الأولى، انتهى عليها الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عاد فريق اتش أر وسجل 3 أهداف متتالية مدركاً التعادل الذي لم يهنأ به لأكثر من دقيقة ونصف الدقيقة حينما أحرز فران إليزالد هدفاً مباغتاً ورائعاً أنهى به الشوط بتقدم الحبتور 4 - 3. وحافظ الحبتور بولو على تقدمه في الشوط الثالث ليضيف هدفين عن طريق لاعبه بييرز، لينهي هذا الشوط 6-3 وفي لحظة حاسمة من الشوط الرابع، سجل فران إليزالد نجم فريق الحبتور والمباراة لتصبح النتيجة 8-7 لصالح الحبتور.

ويواصل فريق الحبتور تفوقه ونجح في إضافة ثلاثة أهداف متتالية وحاسمة في شوط المباراة الخامس.

وشهدت الدقائق الأولى من آخر شوط في المباراة إثارة شديدة بين الفريقين سعياً من فريق الحبتور لحسم المباراة وانتزاع بطاقة التأهل وفي المقابل محاولة من اتش أر إدراك التعادل ومن ثم الفوز وحرمان منافسه من التأهل وينجح تسجيل هدفين تباعاً ليقترب من التعادل على أمل اللعب وقتاً إضافياً إلا أن فريق الحبتور سجل هدفه الأخير ليفوز 12-10.