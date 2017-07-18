«توسكانا» للقـدرة يحطــم الأرقام القياسية

دبي (الاتحاد)

أكد مهرجان توسكانا لايفستايل للقدرة صعوده وتطوره في تحطيم كل الأرقام القياسية في أوروبا من حيث العدد غير المسبوق للمشاركين المسجلين (الإدخالات)، والجوائز المالية القياسية، والتي زيدت بوساطة مجموعة ميدان إلى نصف مليون يورو لتصل الآن إلى نحو الضعف.

واستضاف المهرجان قبل يومين وللعام الثالث على التوالي في مقاطعة سان روسور، السباق الأول، ويقام الثاني من 4 إلى 6 أغسطس المقبل.

ويستلهم المهرجان روحه وطابعه من رعاية ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومما يبعث على الفخر والاعتزاز أن الحدث استقطب في دورته الحالية إدخالات قياسية وصلت إلى 500 مشارك من 44 دولة من جميع القارات، وهو رقم غير مسبوق في أوساط هذه الرياضة.

وقال العميد محمد عيسى العضب، مدير عام نادي دبي للفروسية: «هذا التجاوب الإيجابي من المنافسين والإداريين يدفعنا ويحفزنا لتخطيط وتنظيم منافسات أكبر حجماً وأفضل مستوى، وهو ما يسهم في تعزيز وتطوير رياضة القدرة».

وأضاف: «الرؤية الثاقبة والتصورات الأولية التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تجعلنا واثقين من أننا مقبلون على أحداث أكثر تميزاً في عالم السباقات بفضل الدعم والمساندة من الإمارات ودبي لهذه الرياضة في كل أرجاء العالم».

وتابع: «الشكر للشركة الراعية (عزيزي للتطوير العقاري) للدخول كشريك لميدان في هذه الرحلة المثيرة والحافلة بالتطورات، وتعد عزيزي شريكاً محورياً لكأس دبي العالمي، وهي تلتزم أيضاً بمساندة تطور رياضات الفروسية، لا سيما سباقات القدرة في الإمارات وخارجها».

وتعزز المزايا المالية الإضافية الواسعة النطاق الخدمات والمزايا المرتبطة برسوم التسجيل، وحظائر الخيول، وتسديد مستحقات السفر، والجوائز المالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل من الفئات الثلاث، وحوافز مالية لجميع الخيول التي تكمل السباق، ومزايا متنوعة أخرى، على نحو من شأنه أن يعزز القيمة الإجمالية لهذا الحدث إلى قرابة مليوني يورو.

وستكون الفرق المنافسة في بطولة الثلاث نجوم والنجمتين للفرسان، والنجمتين للفتيات، ستكون المستفيدة من هذه الجوائز المالية، ويشمل ذلك دعوة الثلاثة الأوائل في كل فئة (من غير المقيمين في الدولة) للمنافسة في البطولة النهائية ممثلة في مهرجان كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة 2018 في دبي.