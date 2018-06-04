انشطار طائرة نقل عسكرية في الجزائر

الجزائر (وكالات)

انشطرت طائرة نقل عسكرية جزائرية إثر انحرافها عن مسارها أثناء هبوطها في القاعدة الجوية ببسكرة جنوبي البلاد، ما أسفر عن إصابة أفراد الطاقم. وعرضت وسائل إعلام محلية، بينها وكالة الأنباء الحكومية، صوراً للطائرة، وهي من طراز «سي 130 هيركوليز»، وهي منقسمة من المنتصف بالمطار الواقع على بعد 450 كيلومتراً جنوبي العاصمة الجزائر.

وأعلنت وزارة الدفاع أن طائرة عسكرية من طراز هيركول سي-130 انحرفت عن مسارها أثناء هبوطها في القاعدة الجوية ببسكرة «جنوب»، ما تسبب بإصابة طاقم الطائرة بجروح طفيفة، وذلك بعد اقل من شهرين من أكبر كارثة جوية في تاريخ البلاد. وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أنه «أثناء هبوطها بالقاعدة الجوية ببسكرة انحرفت طائرة عسكرية خالية من الركاب عن مسارها بمدرج القاعدة الجوية، ما تسبب في إصابة طاقم الطائرة بجروح طفيفة، إضافة إلى تسجيل أضرار مادية للطائرة»، من دون أن يذكر عدد الجرحى. وتابع البيان «على إثر ذلك، أمرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بفتح تحقيق قصد الكشف عن الملابسات المحيطة بهذا الحادث».