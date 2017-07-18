الوصل إلى معسكر ميونيخ بـ20 لاعباً

معتصم عبدالله (دبي)
تغادر في التاسعة من صباح اليوم عبر مطار دبي الدولي بعثة الفريق الأول لنادي الوصل إلى مدينة ميونيخ الألمانية، والتي تحتضن الجزء الأول من برنامج المعسكر الخارجي للإمبراطور، والذي يستمر بدوره حتى 31 يوليو الحالي، حيث تغادر بعدها البعثة إلى مدينة ملاجا الإسبانية لإقامة الجزء الثاني قبل العودة في 15 أغسطس المقبل، تأهباً لانطلاقة الموسم الجديد 2017- 2018.
وأنهى الوصل أمس برنامج التجمع الداخلي، والذي انطلق الأربعاء الماضي بأداء حصة تدريبية صباحية بملعب النادي، واشتملت المرحلة الأولى لانطلاقة الإعداد على إجراء الفحوص الطبية والاختبارات الروتينية اللازمة لكل اللاعبين، بجانب تدريبات الصالة والتقوية.
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