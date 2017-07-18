الوصل إلى معسكر ميونيخ بـ20 لاعباً

معتصم عبدالله (دبي)

تغادر في التاسعة من صباح اليوم عبر مطار دبي الدولي بعثة الفريق الأول لنادي الوصل إلى مدينة ميونيخ الألمانية، والتي تحتضن الجزء الأول من برنامج المعسكر الخارجي للإمبراطور، والذي يستمر بدوره حتى 31 يوليو الحالي، حيث تغادر بعدها البعثة إلى مدينة ملاجا الإسبانية لإقامة الجزء الثاني قبل العودة في 15 أغسطس المقبل، تأهباً لانطلاقة الموسم الجديد 2017- 2018.

وأنهى الوصل أمس برنامج التجمع الداخلي، والذي انطلق الأربعاء الماضي بأداء حصة تدريبية صباحية بملعب النادي، واشتملت المرحلة الأولى لانطلاقة الإعداد على إجراء الفحوص الطبية والاختبارات الروتينية اللازمة لكل اللاعبين، بجانب تدريبات الصالة والتقوية.

وتضم القائمة المغادرة إلى ألمانيا اليوم 20 لاعباً ممثلين في وحيد إسماعيل، حميد عبدالله، عبدالله صالح، حسن محمد طاهر، هزاع سالم، خليل خميس، عبد الرحمن علي، حمد البلوشي، محمد سرور، عبدالله جاسم، خالد الشيباني، أحمد عيسى، علي سالمين، سالم العزيزي، فارس خليل، عبدالله كاظم، إضافة لثلاثي حراسة المرمى يوسف الزعابي، حميد عبدالله، سلطان المنذري، بجانب البرازيلي رونالدو مينديز الذي التحق بالتدريبات أمس الأول، فيما سينضم الثنائي فابيو ليما وكايو كانيدو بمعسكر الفريق في ألمانيا.