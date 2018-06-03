المنامة تحذر من استخدام مقاطع فيديو لإثارة الفتنة

المنامة (بنا)

أكدت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في البحرين، أن مقطع الفيديو المتداول عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي على أنه مشاجرة في مدينة حمد، مقطع قديم يعود للعام 2011، وأن الهدف من إعادة بثه على أنه حديث يهدف إلى إثارة الفتنة، وخلق حالة من البلبلة والمساس بالسلم الأهلي.

وأوضحت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورط بارتكاب الواقعة وإعادة بث هذا المقطع، وكل من يساهم في نشر الشائعات المغرضة التي تهدف إلى الإضرار بالنسيج المجتمعي، مشددة على أهمية استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية دون سواها.

وأشارت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى أن المديرية الأمنية المعنية، باشرت في الأول من الشهر الجاري، مشاجرة بين عدد من الأشخاص في مدينة حمد، فور تلقيها بلاغا في هذا الشأن، منوهة بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق أطراف المشاجرة وإحالة القضية إلى النيابة العامة.