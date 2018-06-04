شهيد في غزة وطيران الاحتلال يقصف 15 موقعاً

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مواقع للمقاومة الفلسطينية فجراً في مختلف مناطق قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت موقع اليرموك بخمسة صواريخ وقصفت موقع شهداء رفح التابع لكتائب القسام غرب مدينة رفح وموقع عين جالوت التابع للضبط الميداني غرب مدينة خانيونس وموقع عرين غرب النصيرات بثلاثة صواريخ وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان.
وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات الاحتلال قصفت فجر أمس 15 موقعا على الأقل لحماس في غزة ردا على إطلاق صواريخ على الدولة العبرية من القطاع.
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وأشار الجيش الإسرائيلي إلى سلسلة من محاولات شن هجمات ضد جنود على الحدود و«أضرار لحقت ببنى تحتية مرتبطة بالأمن» وحرائق أضرمت على الأراضي الإسرائيلية بطائرات ورقية وبالونات.
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