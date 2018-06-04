شهيد في غزة وطيران الاحتلال يقصف 15 موقعاً

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مواقع للمقاومة الفلسطينية فجراً في مختلف مناطق قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت موقع اليرموك بخمسة صواريخ وقصفت موقع شهداء رفح التابع لكتائب القسام غرب مدينة رفح وموقع عين جالوت التابع للضبط الميداني غرب مدينة خانيونس وموقع عرين غرب النصيرات بثلاثة صواريخ وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات الاحتلال قصفت فجر أمس 15 موقعا على الأقل لحماس في غزة ردا على إطلاق صواريخ على الدولة العبرية من القطاع.

وقال الجيش في بيان إنه «في سلسلة أولى من الضربات الجوية، قصفت طائرات حربية عشرة مواقع في ثلاثة مجمعات عسكرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة». وأضاف أن «بين هذه الأهداف موقعان لتصنيع وتخزين الذخيرة تابعان لحماس ومجمع عسكري». وأوضح البيان أن هذه الضربات الجوية تأتي ردا على إطلاق صواريخ ضد إسرائيل وعلى «أنشطة مختلفة وافقت عليها ونظّمتها حماس خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى سلسلة من محاولات شن هجمات ضد جنود على الحدود و«أضرار لحقت ببنى تحتية مرتبطة بالأمن» وحرائق أضرمت على الأراضي الإسرائيلية بطائرات ورقية وبالونات.