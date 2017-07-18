الوحدة يصل القاهرة ويؤدي تدريبه الأول في «الدفاع الجوي»

محمد سيد أحمد (القاهرة)

أدى فريق الوحدة تدريبه الأول في القاهرة أمس بملعب الدفاع الجوي مدشناً المرحلة الأخيرة من تحضيراته لدوري أبطال العرب، الذي يأتي في إطار التجهيز للموسم الجديد، وحرص الجهاز الفني بقيادة الروماني لورينت ريجيكامب على إجراء تدريبات استشفاء للاعبين وتلتها تدريبات بدنية وبالكرة.

وكان «العنابي» وصل العاصمة المصرية ظهر أمس عبر طيران الاتحاد، وسط استقبال جيد من وسائل الإعلام وجمهور كبير، حرص بعضه على أخذ الصور التذكارية مع اللاعبين، وقام سلامة حامد مسؤول شركة (تي إي زد) المنظمة لدوري أبطال العرب باستقبال البعثة وسهل إجراءاتها في المطار، قبل أن تتوجه إلى فندق ماريوت مقر الإقامة في فترة وجيزة.

وضمت البعثة سالم خليفة وعبد الله سالم عضوي مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم، والجهازين الإداري والفني و22 لاعباً، من بينهم عدد من اللاعبين الشباب بجانب الرباعي الأجنبي مراد باتنا وشانج وو ريم وبلازس جوجاك وسباتيان تيجالي ولاعبي الخبرة حمدان الكمالي وسلطان الغافري وراشد علي ومحمد برغش.

ويلحق لاعبو المنتخب الأولمبي محمد حسن وخالد باوزير ومحمد عبد الباسط ومحمد راشد بالفريق بعد غد الخميس، بينما يبدأ إسماعيل مطر قائد الفريق وطارق الخديم وأحمد العكبري وعبد العزيز الحمحمي تدريباتهم في اليوم نفسه بالنادي في أبوظبي وينضم إليهم في الرابع من أغسطس بقية لاعبي المنتخب الأولمبي أحمد راشد وخالد الظنحاني ومحمد العكبري وعبد الله الكربي.

ويستهل الوحدة مبارياته بالبطولة السبت المقبل بمواجهة نصر حسين داي الجزائري قبل أن يواجه الأهلي المصري والفيصلي الأردني على التوالي، وتمثل البطولة فرصة جيدة لمدرب العنابي للتعرف على اللاعبين وبشكل خاص اللاعبين الشباب الذين تعد المشاركة في البطولة فرصة جيدة لهم لإثبات أنفسهم وحجز مكان في الفريق الأول، فضلاً عن الاحتكاك بفرق قوية خلال المنافسة.

وأكد سالم خليفة عضو مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم أن الغرض من المشاركة هو التحضير للموسم الجديد وبشكل قوي، لكن في الوقت نفسه تقديم الفريق لمستويات جيدة وتحقيق نتائج إيجابية، والاستفادة القصوى فنياً من دوري أبطال العرب، الذي يشارك فيه الوحدة للمرة الأولى في تاريخه.

وقال سالم خليفة: «بطولة دوري أبطال العرب مسابقة مهمة وتشارك فيها نخبة من الأندية العربية، ونحن سعداء بالوجود في هذا المحفل العربي الكبير، ووجودنا لن يكون من أجل الإعداد فقط، بل أيضاً تقديم مستويات فنية كبيرة سيخرج الفريق منها بمكاسب كبيرة في ظل وجود منافسين أقوياء، وهذا بدوره سيسهم في صقل خبرة اللاعبين الشباب، ويعزز من جاهزية الفريق، بالإضافة إلى أن البطولة تعد فرصة جيدة للمدرب للوقوف على مستويات مجموعة من اللاعبين والتعرف عليهم أكثر، والوصول إلى الصيغة الفنية المناسبة التي يعتمد عليها الفريق في الموسم الجديد الذي تنتظر الوحدة فيه استحقاقات مهمة بدءاً من بطولة السوبر وبقية المسابقات المحلية ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال العرب يعد بداية مميزة للتحضير قبل انطلاق المعسكر الخارجي».

وتابع: «نتمنى التوفيق للفريق في تقديم مستويات مميزة وتحقيق الأهداف التي من أجلها قرر النادي المشاركة في البطولة، ونأمل أن تكون المنافسة فرصة طيبة لملتقى رياضي عربي يعزز من أواصر الأخوة بين الأشقاء العرب».