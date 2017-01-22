«رونق» دولية دبي يعود في نسختها الـ 28

دبي (الاتحاد)
أكد عوض سامي المنسق العام لبطولة دبي الدولية لكرة السلة أن النسخة الجديدة رقم 28، للبطولة من 18 إلى 25 فبراير المقبل تشهد مشاركة 3 مدارس جماهيرية مهمة للغاية في اللعبة، حيث يشارك منتخب مصر الأول، إضافة إلى عودة الفرق اللبنانية من خلال الحكمة والرياضي، أضف إلى ذلك المفاجأة الكبيرة، وهي مشاركة منتخب الفلبين.
وقال عوض سامي «تم التواصل مع هذه الفرق وتم الحصول على موافقات خاصة بها، من خلال التواصل المستمر معهم، كما تم تحديد الرعاة لكل فريق ومنتخب من هذه الفرق المشاركة، وهذا يؤكد أن دولية دبي ستشهد هذا العام حضوراً قوياً».
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