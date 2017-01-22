«رونق» دولية دبي يعود في نسختها الـ 28

دبي (الاتحاد)

أكد عوض سامي المنسق العام لبطولة دبي الدولية لكرة السلة أن النسخة الجديدة رقم 28، للبطولة من 18 إلى 25 فبراير المقبل تشهد مشاركة 3 مدارس جماهيرية مهمة للغاية في اللعبة، حيث يشارك منتخب مصر الأول، إضافة إلى عودة الفرق اللبنانية من خلال الحكمة والرياضي، أضف إلى ذلك المفاجأة الكبيرة، وهي مشاركة منتخب الفلبين.

وقال عوض سامي «تم التواصل مع هذه الفرق وتم الحصول على موافقات خاصة بها، من خلال التواصل المستمر معهم، كما تم تحديد الرعاة لكل فريق ومنتخب من هذه الفرق المشاركة، وهذا يؤكد أن دولية دبي ستشهد هذا العام حضوراً قوياً».

وأكد «سيرعى منتخب مصر شركة أند وان، ومنتخب الفلبين شركة سما للفعاليات، وفريق الحكمة طيران الإمارات». وأضاف «فريق الرياضي اللبناني أكد حضوره، حيث وصلت جوازات السفر الخاصة بهم، ولكن نبحث لهم عن راعٍ، وهناك تواصل مع فريق السلة المغربي، وكذلك مع فرق السلة الأردنية والعراقية والتونسية». ويشارك من السلة الإماراتية كل من الأهلي، الذي سترعاه السوق الحرة دبي، ونادي الشباب، وهو ما سيجعل نسخة هذا الموسم مختلفة كثيراً، نظراً لقوة الفرق والمنتخبات المشاركة.