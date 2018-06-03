الحوثيون يشنون حملة اعتقالات في ريمة



تاريخ النشر: الإثنين 04 يونيو 2018 عدن (الاتحاد) شنت ميليشيات الحوثي، الانقلابية حملة اعتقالات واسعة في صفوف المدنيين والنشطاء بمحافظة ريمة المحاذية لمحافظة الحديدة غرب البلاد. وقال مصدر محلي أن الحوثيين يدهمون منذ أيام منازل الأهالي ونشطاء شباب واعتقلوا عدداً منهم في ظل التصعيد المتواصل في المحافظات المحاذية للحديدة التي تشهد انتصارات لقوات الشرعية والتحالف العربي. وأضافت المصادر أن الحوثيين قاموا بعيين قيادات موالية لهم من أجل إحكام سيطرتهم على المحافظات المحاذية للحديدة، وعلى رأسها محافظة «ريمة» تحسباً لأي انتفاضة شعبية متزامنة مع تحرير الحديدة،.