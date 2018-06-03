بحث مستجدات الوضع الإغاثي والإنساني باليمن

الرياض (الاتحاد)

بحث وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح، أمس، مع السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو، مستجدات الوضع الإغاثي والإنساني في اليمن، والتحضيرات الجارية لمؤتمر الإغاثة الإنساني المزمع عقده في باريس نهاية يونيو الحالي، والذي تم الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وناقش فتح مع السفير الفرنسي جملة من القضايا والمشاريع التي سيتم بحثها ومناقشتها خلال المؤتمر، بالإضافة إلى عدد من المواضيع التي سيتم بحثها، مع المنظمات الإغاثية في المؤتمر من أجل الوصول الإنساني للمحتاجين في محافظات اليمن كافة.