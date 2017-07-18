الإمارات تشارك في اجتماع رؤساء «بارالمبية القارات»

لندن(الاتحاد)

ترأس السير فيليب كرافين رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أمس الأول، الاجتماع السنوي لرؤساء اللجان البارالمبية في القارات، بحضور شافي المدير التنفيذي للجنة البارالمبية الدولية وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الخاصة باللجان البارالمبية الدولية والقارية، أبرزها الألعاب في القارات المختلفة وآلية الترويج لها من أجل أن يحقق كل منتسب لذوي الإعاقة في العالم طموحاته المطلوبة.

كما بحث الاجتماع كيفية الاستفادة من مبادرات القارات المختلفة من أجل أنشاء مراكز للتميز الرياضي، تستهدف تطوير اللاعبين والمدربين والإداريين والمنصفيين، إضافة إلى إنشاء مراكز تستهدف تطوير رياضيي ذوي الإعاقة.

وأشاد السير فيليب كرافين رئيس اللجنة البارالمبية الدولية ورؤساء القارات المختلفة بالتطور الذي تشهده القارة الآسيوية برئاسة ماجد العصيمي، مؤكدين بأنهم يتابعون التقارير الواردة عن اجتماعات اللجنة البارالمبية الآسيوية، في عهدها الجديد والتي تتميز بوضوح أهدافها الاستراتيجية والشفافية في التعامل مع كل الإجراءات.

ووصف ماجد العصيمي اجتماع رئيس اللجنة البارالمبية الدولية مع رؤساء القارات بالمثمر والذي تبادل فيه الجميع الأفكار الخاصة بالمشاريع المستقبلية من أجل تعزيز التقارب بين القارات للاستفادة من الخبرات الموجودة.

وكانت اللجنة البارالمبية الآسيوية قد أطلقت 6 مبادرات برؤية إماراتية من أجل تطوير رياضة ذوي الإعاقة في القارة الصفراء التي تضم أكثر من 60% من معاقي العالم تحت شعار «آسيا تتطور» لإحداث نقلة نوعية في ألعاب القارة من أجل تحقيق الطموح المطلوب.

وتتمثل المبادرة الأولى في الاستراتيجية الخاصة بتطوير اللاعب منذ النشء وحتى الاحتراف برسم طريق واضح من أجل تأهيل الكوادر التي تعمل مع اللاعب من مصنفين ومدربين وحكام، فيما تتمثل المبادرة الثانية في تعزيز الشراكات مع المنظمات الرياضية الدولية والإقليمية من خلال اتفاقيات تعاون مع اللجنة البارالمبية الدولية واللجان البارالمبية في قارات العالم والاتحادات المختلفة لرياضة الأصحاء.

والمبادرة الثالثة في زيادة نشر الوعى لرياضة ذوي الإعاقة من خلال برامج تسويقية وإعلامية تستهدف كل شرائح المجتمع والرابعة في تعزيز الألعاب البارالمبية الآسيوية التي تقام كل 4 سنوات من أجل استقطاب الرعاة والداعمين للدول المستضيفة لهذه الألعاب وتقوية الشراكات مع القطاع الخاص فيما تتمثل المبادرة الخامسة في تقوية المكتب التنفيذي من خلال استقطاب الكفاءات المحترفة في المجالات الفنية والإدارية والإعلامية والتسويقية، بينما تمثلت المبادرة السادسة في إقامة الجمعية العمومية كل سنتين بدلا من 4 من أجل بحث كافة الملفات الخاصة بتطوير الرياضة في القارة الآسيوية وتكريم المتميزين من خلال مبادرة وسام الاستحقاق الآسيوي.