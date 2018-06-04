«الهلال» توزع وجبات إفطار في الضالع وأبين

عدن (وام)

نظم فرع هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، إفطاراً جماعياً للمواطنين في مديرية «الأزارق» بمحافظة الضالع بدعم من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وضمن فعاليات «عام زايد». وأعرب المواطنون الذين تم استهدافهم في منطقة خشان في مديرية الأزارق، عن شكرهم وتقديرهم لفريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتية الذي تحمل عناء الطريق للوصول إلى المديرية من أجل إفطار الصائمين، إضافة إلى ما يقوم به الفريق من أعمال متواصلة لتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية التي تعود بالفائدة على المواطنين. كما تقدموا بخالص الشكر والتقدير للشعب الإماراتي الشقيق ولقيادته الحكيمة الذين يقفون بجانب الشعوب المنكوبة، مؤكدين أنه ليس غريباً على دولة الإمارات المواقف الإنسانية تجاه الأشقاء، متمنين أن يكون عام زايد عام البناء والتنمية في مختلف المجالات. وتنفذ «الهلال الأحمر» الإماراتية العديد من المشاريع الخدمية في محافظة الضالع، إلى جانب مشروع «إفطار صائم» كغيرها من المحافظات اليمنية.

وفي السياق ذاته، تواصل «الهلال الأحمر» الإماراتية توزيع وجبات إفطار الصائم في محافظة أبين بمكرمة من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم. ووزع فرع الهلال الأحمر وجبات إفطار الصائم في مديريتي زنجبار وخنفر، فيما دشن توزيع 880 وجبة إفطار صائم في مديرية مودية بمحافظة أبين، حيث تم توزيعها في المناطق النائية على الأسر الفقيرة، وفي مسجد الخير وسط مدينة مودية. ووجه سمير الحيد مدير عام مديرية مودية، الشكر إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لتقديمها وجبات الإفطار الجماعي، خاصة للأسر العفيفة في المناطق النائية. من جهتهم، أعرب عدد من المستفيدين عن شكرهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً على هذه المكرمة واللفتة الكريمة التي أدخلت الفرحة على قلوب الأسر الفقيرة والمتعففة.