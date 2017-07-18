منتخب الجو جيتسو إلى معسكره في بولندا اليوم

أمين الدوبلي(أبوظبي)

تتوجه اليوم بعثة منتخب الجو جيتسو إلى مدينة فورسكلاف البولندية، للمشاركة في معسكر تدريبي خارجي يستمر10 أيام، استعداداً لبطولة «الألعاب العالمية للصالات» التي تشارك فيها لعبة الجو جيتسو لأول مرة، بعد إدراجها ضمن المنافسات.

ويرأس البعثة فهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الدولي والآسيوي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات، وتضم معه طارق البحري مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد المدير المالي للاتحاد الآسيوي، ويوسف البلوشي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، والمدربين روبيرتو ليما الشهير بـ جوردو، ورامون دي سوزا، واللاعبين فيصل الكتبي الذي يشارك في وزن تحت 85 كجم، ويحيي الحمادي في وزن فوق 94 كجم، ومحمد القبيسي في وزن 77 كجم، وطالب الكربي في وزن 69 كجم، كما يرافق البعثة أليكس باز رئيس لجنة الحكام في الاتحادين الدولي والآسيوي، كما يلحق بالوفد رودريجو فاليريو السكرتير الفني في الاتحاد يوم 26 الجاري.

من ناحيته أكد يوسف البلوشي أن البعثة تغادر في الثامنة والنصف صباحاً من مطار دبي، إلى العاصمة البولندية وارسو ومنها مدينة فورسكلاف التي تقام فيها منافسات البطولة لمدة ساعة بالطائرة، كما تم حجز صالة تدريب فيها من أجل الدخول في أجواء البطولة مبكراً، من خلال الخضوع للتدريبات مرتين يومياً، مشيراً إلى أن اللاعبين سيرفعون علم الدولة في الافتتاح الرسمي للبطولة يوم 20 الجاري، ومن بعده ستستمر التدريبات حتى موعد المنافسات يومي 28 و 29 الجاري.

وأشار البلوشي إلى «أهمية البطولة التي تضم أكثر من 30 دولة حول العالم، وأقوى لاعبي العالم المصنفين في كل وزن، وليس من حق أي لاعب المشاركة فيها لأنه يشترط الحصول على عدد محدد من النقاط في البطولات المختلفة لكل لاعب في وزنه، ونحن نركز عليها كثيراً لأنها اختبار قوي لنخبة من لاعبي المنتخب الوطني، أصحاب الخبرة والكفاءة، وفرصة لتحقيق إنجازات تاريخية في البطولة التي تقام لأول مرة في التاريخ بمشاركة لعبة الجو جيتسو».