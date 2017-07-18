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استعداداً لـ«عالمية الألعاب» للصالات

منتخب الجو جيتسو إلى معسكره في بولندا اليوم
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تاريخ النشر: الثلاثاء 18 يوليو 2017

أمين الدوبلي(أبوظبي)

تتوجه اليوم بعثة منتخب الجو جيتسو إلى مدينة فورسكلاف البولندية، للمشاركة في معسكر تدريبي خارجي يستمر10 أيام، استعداداً لبطولة «الألعاب العالمية للصالات» التي تشارك فيها لعبة الجو جيتسو لأول مرة، بعد إدراجها ضمن المنافسات.

ويرأس البعثة فهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الدولي والآسيوي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات، وتضم معه طارق البحري مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد المدير المالي للاتحاد الآسيوي، ويوسف البلوشي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، والمدربين روبيرتو ليما الشهير بـ جوردو، ورامون دي سوزا، واللاعبين فيصل الكتبي الذي يشارك في وزن تحت 85 كجم، ويحيي الحمادي في وزن فوق 94 كجم، ومحمد القبيسي في وزن 77 كجم، وطالب الكربي في وزن 69 كجم، كما يرافق البعثة أليكس باز رئيس لجنة الحكام في الاتحادين الدولي والآسيوي، كما يلحق بالوفد رودريجو فاليريو السكرتير الفني في الاتحاد يوم 26 الجاري.

من ناحيته أكد يوسف البلوشي أن البعثة تغادر في الثامنة والنصف صباحاً من مطار دبي، إلى العاصمة البولندية وارسو ومنها مدينة فورسكلاف التي تقام فيها منافسات البطولة لمدة ساعة بالطائرة، كما تم حجز صالة تدريب فيها من أجل الدخول في أجواء البطولة مبكراً، من خلال الخضوع للتدريبات مرتين يومياً، مشيراً إلى أن اللاعبين سيرفعون علم الدولة في الافتتاح الرسمي للبطولة يوم 20 الجاري، ومن بعده ستستمر التدريبات حتى موعد المنافسات يومي 28 و 29 الجاري.

وأشار البلوشي إلى «أهمية البطولة التي تضم أكثر من 30 دولة حول العالم، وأقوى لاعبي العالم المصنفين في كل وزن، وليس من حق أي لاعب المشاركة فيها لأنه يشترط الحصول على عدد محدد من النقاط في البطولات المختلفة لكل لاعب في وزنه، ونحن نركز عليها كثيراً لأنها اختبار قوي لنخبة من لاعبي المنتخب الوطني، أصحاب الخبرة والكفاءة، وفرصة لتحقيق إنجازات تاريخية في البطولة التي تقام لأول مرة في التاريخ بمشاركة لعبة الجو جيتسو».

وعن كيفية إدراج لعبة الجو جيتسو قال البلوشي: منذ اختيار المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجو جيتسو لعبدالمنعم الهاشمي نائباً للرئيس وفهد علي الشامسي أميناً عاماً والموافقة على نقل المقر والأمانة العامة إلى أبوظبي تقود عاصمتنا الحبيبة جهوداً كبيرة لأدراج اللعبة في في كل البطولات والمناسبات، وقد نجحت في تحقيق 3 اختراقات مهمة هي بطولة الألعاب العالمية في بولندا 2017، وبطولة الألعاب العالمية الشاطئية الأولى بساند دييجو في 2017، فضلًا عن النجاح في اعتماد اللعبة لأول مرة بدورة الألعاب الآسيوية جاكرتا 2018 ، علماً أن بطولة بولندا هذه تقام تحت مظلة اللجنة الأوليمبية الدولية، وكذلك بطولة الألعاب الشاطئية العالمية، كما تقام دورة الألعاب الآسيوية تحت مظلة المجلس الأوليمبي الآسيوي التابع للجنة الأوليمبية الدولية أيضاً، وكل هذه الجهود الكبيرة التي تقودها أبوظبي «عاصمة الجو جيتسو العالمية» تصب في تقوية ملف اعتماد الجو جيتسو ضمن أنشطة اللجنة الأولمبية الدولية. ... المزيد
     
 

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