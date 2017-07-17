«الترايثلون» إلى بطولتي كازاخستان وأميركا

دبي (الاتحاد)

أعلنت جمعية الإمارات لرياضة الترايثلون ، بدء تشكيل منتخب الترايثلون، وإعداد الخطة الاستراتيجية واللائحة التنظيمية للجمعية، واتخاذ خطوات عملية سريعة تواكب تطلعات وأهداف الجمعية في خدمة شباب الإمارات وتحقيق تطلعاتهم، فضلاً عن المشاركة في البطولة التي ستقام في كازاخستان من 27 إلى 30 يوليو الجاري، وبطولة الرجل الحديدي « 70.3» التي تنطلق 10 سبتمبر المقبل 7 في أميركا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعية برئاسة أحمد علي الحاج نائب رئيس الجمعية، وبحضور أعضاء لجنة الشؤون الفنية والمنتخبات، وتم خلاله شرح الأهداف العامة للجنة ومناقشة وجهات النظر والأفكار المطروحة حول الدور الذي يمكن أن تقوم به اللجنة الفنية في خدمة اللعبة ودعم الجمعية لتحقيق أهدافها والارتقاء بهذه الرياضة.

وناقش الاجتماع إعداد الخطة الاستراتيجية واللائحة التنظيمية الأساسية للجمعية، وقرار تشكيل المنتخب للمشاركة في المسابقات المحلية والبطولات العالمية، وتضمن جدول الأعمال التركيز على أهمية تضمين شروط الأمن والسلامة في اللائحة التنظيمية وتعميمها على الشركاء والجهات المنظمة لهذه الرياضة في الدولة.

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة إعداد قاعدة بيانات للاعبين بمختلف الفئات، وذلك من خلال إنشاء صفحة تسجيل إلكترونية في الموقع الإلكتروني المنشود.