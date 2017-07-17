«الترايثلون» إلى بطولتي كازاخستان وأميركا

دبي (الاتحاد)
أعلنت جمعية الإمارات لرياضة الترايثلون ، بدء تشكيل منتخب الترايثلون، وإعداد الخطة الاستراتيجية واللائحة التنظيمية للجمعية، واتخاذ خطوات عملية سريعة تواكب تطلعات وأهداف الجمعية في خدمة شباب الإمارات وتحقيق تطلعاتهم، فضلاً عن المشاركة في البطولة التي ستقام في كازاخستان من 27 إلى 30 يوليو الجاري، وبطولة الرجل الحديدي « 70.3» التي تنطلق 10 سبتمبر المقبل 7 في أميركا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعية برئاسة أحمد علي الحاج نائب رئيس الجمعية، وبحضور أعضاء لجنة الشؤون الفنية والمنتخبات، وتم خلاله شرح الأهداف العامة للجنة ومناقشة وجهات النظر والأفكار المطروحة حول الدور الذي يمكن أن تقوم به اللجنة الفنية في خدمة اللعبة ودعم الجمعية لتحقيق أهدافها والارتقاء بهذه الرياضة.
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وتطرق الاجتماع إلى ضرورة إعداد قاعدة بيانات للاعبين بمختلف الفئات، وذلك من خلال إنشاء صفحة تسجيل إلكترونية في الموقع الإلكتروني المنشود.
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