المؤتمر الدولي لرياضة المرأة يفتح أبواب التسجيل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المؤتمر الدولي لرياضة المرأة الذي تنظمه أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ، فتح باب التسجيل للمهتمين بحضور الحدث، والذي يعود في نسخته الرابعة من 6 إلى 7 نوفمبر المقبل في معرض أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) في أبوظبي. ويسعى المؤتمر في نسخته الجديدة إلى ترسيخ مكانته كمنصة عالمية رائدة تعنى بجميع القضايا المتعلقة بالرياضة النسائية، إلى بناء مستقبل أكثر إشراقاً للسيدات في قطاع الرياضة من خلال شعاره الرئيس «إلهام الأجيال».

وسيكون التسجيل في المؤتمر مجانياً، بوجود 1000 مقعد متاح للتسجيل يومياً كحد أعلى، ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب الحد المتوفر للحضور.

يضم المؤتمر، محاضرتين رئيستين، وخمس حلقات نقاش وجلسة أكاديمية واحدة، تهدف جميعها إلى تمهيد الطريق من أجل تمكين المرأة والأجيال الشابة ورفع مستوى المشاركة النسائية في الرياضة، ويتضمن البرنامج محاضرات حول تمكين المرأة «الرياضة والقيادة»، والتغيير السلوكي «الرياضة هي المعيار»، والرعاية والإعلام «رفع القيمة في رياضة المرأة»، وخلق قدوة القرن الحادي والعشرين «صعود نجم المرأة الرياضية في العالم العربي»، والرياضة عبر الأجيال «الفرص والتحديات»، إلى جانب جلسة أكاديمية «العروض التقديمية لأوراق العمل المختارة».

كما يتضمن ست ورش عمل وسوقاً تضم مجموعة من المعارض التي يقيمها الرعاة والمؤسسات الرياضية المختلفة، إضافة إلى مساحات مخصصة للتواصل.