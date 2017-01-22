القرقاوي: التوتر أثر على مستوى اللقاء النهائي



تاريخ النشر: الأحد 22 يناير 2017 دبي (الاتحاد) قال اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس اتحاد السلة: «هناك لجنة نسائية هي المسؤولة عن نشاط اللعبة، من النواحي كافة، واللجنة هي الأدرى بأمورهن، ونحن تركنا لهم المجال لكي يقوموا بتنظيم بطولاتهم بالشكل الذي يتناسب وما يريدونه». وأضاف: «على اللجنة النسائية باتحاد السلة أن تقوم بعمل تقييم لعملها ونشاطها، وأن تعيد النظر في القصور المتواجد في الناحية الإعلامية لنشاط اللعبة، وعلينا زيادة وتطوير اللعبة من النواحي كافة، وأرى أن أرضية اللعبة ممهدة بشكل عام». وقال اللواء «م» إسماعيل القرقاوي: «التوتر بين لاعبات الفريقين كان له تأثيره السلبي على الأداء طوال شوطي المباراة، وكل فريق له أسلوبه في كيفية الاحتفاظ بالكرة لفترات طويلة، والنقاط التي تم تسجيلها بالمباراة ضعيف للغاية، وسبب ذلك الأساسي حالة التوتر التي صاحبت المباراة، كما أن المباريات النهائية دائماً ما يصاحبها مثل هذا المستوى».