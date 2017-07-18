«الإمارات» وصيفاً في «طواف فرنسا»

أبوظبي (الاتحاد)

أبدى الإيطالي دييجو أوليسي، دراج فريق الإمارات، مهارة عالية بعدما احتل المركز الثاني في المرحلة الخامسة عشرة من طواف فرنسا، وهي النتيجة الأفضل للفريق في جولة هذا العام.

وانضم أوليسي إلى المجموعة التي كانت ترد الهجوم في أوائل السباق، واستطاع بعد ذلك التغلب على آخر ثلاثة دراجين قبيل خط النهاية، فيما احتل زميله في الفريق الجنوب أفريقي لويس ميخنتيس، المركز الثامن في التصنيف العام.

وفاز بالمرحلة لأول مرة بتاريخ الجولة الدراج بوك موليما (فريق تريك سيغافريدو)، بينما لا يزال كريستوفير فرووم (فريق سكاي)، متصدر في التصنيف العام.

وقال أوليسي حاولنا مطاردة موليما، ولكن بصراحة، كان قوياً، إنه يستحق الفوز، أدركت أقصى حد قوتي وحصلت على المركز الثاني، إنني مصمم على بذل قصارى جهدي، وآمل أن تكون المراحل الأخرى أحسن.