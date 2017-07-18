«الأبيض» الأولمبي يتخطى لبنان بصعوبة

صلاح سليمان (العين)

تصدر منتخبنا الأولمبي تحت 23 سنة، المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات 2018، بعد فوزه على نظيره اللبناني بهدف يتيم سجله أحمد العطاس من ضربة جزاء قبل 5 دقائق من نهاية اللقاء، في المباراة التي أقيمت ليلة أمس على ستاد طحنون بن محمد بالقطارة، ليرفع رصيده إلى ست نقاط.

فرض الأبيض الأولمبي سيطرة ميدانية واضحة على مجريات اللعب منذ الوهلة الأولى لانطلاقة اللقاء، ما مكنه من الوصول إلى مرمى الحارس اللبناني مصطفى مطر مرات ومرات، إلا أن الفرص ظلت تضيع تباعاً من بين أقدام اللاعبين، ليبقى التعادل السلبي عنواناً للقاء، ليستمر الوضع على ما هو عليه لفترة طويلة من الزمن بعد أن صمد الدفاع اللبناني أمام كل المحاولات الإماراتية.

وظهر المنتخب الضيف في صورة مختلفة تماماً عن ما كان عليه في مباراته الأولى أمام أوزبكستان التي خسرها بنتيجة 1 /‏‏3 ليصعب من مهمة منتخبنا، ويحافظ على النتيجة السلبية حتى نهاية الشوط الأول.

ومع مرور الزمن في الشوط الثاني، ظل التعادل سيد الموقف، وسط محاولات متكررة من مهاجمينا، إلا أنها لم تحقق الهدف المنشود، وقبل 5 دقائق من نهاية اللقاء، يعرقل اللبناني خالد علي لاعبنا علي عيد داخل الصندوق، ليحتسبها الحكم ركلة جزاء، يسجل منها أحمد العطاس الهدف الوحيد في اللقاء الذي شهد حضور الأرجنتيني باوزا، مدرب منتخبنا الأول.

ورفع منتخب أوزبكستان رصيده أيضاً إلى ست نقاط بعد تغلبه على منافسه نيبال بهدفين نظيفين، ليحتل مركز الوصيف في هذه المجموعة بفارق الأهداف عن الأبيض الإماراتي بعد تساويهما في رصيد النقاط، بينما يحتل نيبال المركز الأخير برصيد خالٍ من النقاط، سجل الثنائية على مدار الشوطين تيورسونوف في الدقيقة 21، و«البديل» جانيف عزيزجون في الدقيقة 80.