تركيا: اعتقال 115 لصلتهم بمحاولة الانقلاب

أنقرة (وكالات)

قالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، إن السلطات التركية أمرت بإلقاء القبض على 127 شخصاً للاشتباه بصلتهم بمحاولة الانقلاب التي وقعت قبل عام.

وذكرت الأناضول في تقرير نشرته في وقت متأخر الليلة الماضية، أن السلطات اعتقلت حتى الآن 115 من المشتبه بهم، بينهم رجال أعمال وقابلات وصحفيون، في عمليات شمال غرب البلاد. وأشارت إلى أن الشرطة تبحث عن المشتبه بهم الباقين. ويعتقد أن المشتبه بهم كانوا يستخدمون تطبيق (بايلوك) للرسائل المشفرة، والذي تقول الحكومة، إن أتباع رجل الدين فتح الله جولن كانوا يستخدمونه. وتلقي أنقرة باللوم على جولن في تدبير الانقلاب الفاشل وهو ما ينفيه رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن الحكومة أرسلت طلباً للبرلمان أمس لمد حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة انقلاب فاشلة في يوليو الماضي. وأضاف في بيان، أن مجلس الوزراء طلب من البرلمان مد حال الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى اعتباراً من غداً الأربعاء.

في غضون ذلك، قال الجيش، إن عبوات ناسفة زرعها متمردون من «العمال الكردستاني» انفجرت في مركبة عسكرية في جنوب شرق البلاد أمس، ما أدى لإصابة 17 جندياً.