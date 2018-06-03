رياضة قبل الإفطار.. نشاط وطاقة إيجابية

أحمد السعداوي (أبوظبي)

مع اقتراب موعد الإفطار ينطلق الكثيرون في منطقة الكورنيش بأبوظبي وغيرها من الشوارع والأماكن الملائمة لممارسة الرياضات بمختلف أنواعها، ليمارسوا بعضاً من الرياضة الخفيفة التي تتناسب مع أجواء الشهر الكريم والحالة الصحية للجسم وقت الصيام، علماً بأن ممارسة الرياضة في هذه الأوقات يسهم في حرق سعرات حرارية أكثر قياساً إلى الأوقات العادية، بحسب عدنان الخالدي، الذي يهوى ممارسة المشي والجري الخفيف منذ سنوات في كثل هذا الوقت من رمضان كل عام.

طاقة إيجابية

ويذكر الخالدي، أن ما يشجعه وغيره على ممارسة الرياضة رغم حرارة الجو وأجواء الصيام، هو وجود أماكن جرى تجهيزها على أعلى مستوى، تشجيع العامة على ممارسة الرياضة بهدف الحفاظ على أجسادهم وحمايتها من الأمراض الناجمة عن الكسل وأبرزها السمنة والسكري، فضلاً عن الشعور بالنشاط والطاقة الإيجابية، وهو ما يكتسبه من وراء المواظبة على هذه الرياضات الخفيفة على مدار العام، وخصوصاً في شهر رمضان.

صديقه منصور بدر الدين، أشار إلى أنه يمارس الرياضة بشكل متقطع أغلب أيام العام، ولكنه يمارسها بانتظام خلال شهر رمضان في فترة ما قبل الإفطار، كون المعدة وقتها تكون خالية فيشعر بسهولة ويسر حين يقوم ببعض الرياضات الخفيفة، وفي الوقت ذاته يحاول استثمار هذه الأوقات في الخروج من رمضان بجسم أكثر رشاقة وليونة، موجهاً النصح للكثيرين، خاصة ممن يعانون من السمنة، إلى حسن التعامل مع شهر رمضان بممارسة الرياضة وتقليل كميات الطعام، حتى يبتعدوا بقدر الإمكان عن السمنة وما تسببه من أضرار صحية.

أفضل استثمار

من جهته، يقول كابتن محمود عبد الجواد، مدرب بإحدى الصالات الرياضية بأبوظبي، إن ممارسة الرياضة بشكل عام هي أفضل استثمار للإنسان في حياته لأنها أهم السبل للحفاظ على ذهن صافي ونشط، وجسد صحيح وبنية قوية، فضلاً عن اكتساب مظهر جيد يتمناه الكثيرون. وبالنسبة لممارسي الرياضة في رمضان فترة ما قبل الإفطار، عليهم أن يقوموا بعملية إحماء جيدة في فترة لا تتخطى 40 دقيقة لتجنب أي تجلط في الدم لأنه لا يوجد سوائل كافية في الجسم، مشيراً إلى خطورة ممارسة التمرين قبل الإفطار بفترة طويلة، لما يسببه من إجهاد في ظل قلة الطعام والشراب، وإنما من الأفضل ممارسة التمارين قبل الإفطار بوقت قريب لا يتجاوز ساعتين تقريباً.

وفيما يتعلق بممارسة الرياضة بعد الإفطار، يجب أن يتم ذلك عقب تناول الوجبة بساعتين، ولا يجب إدخال وجبات دسمة أو ثقيلة مع مراعاة شرب كميات كافية من المياه، خاصة في أيام الحر، وكذا الابتعاد عن التمارين الرياضية القوية لمن يكون معتاداً عليها. مع ضرورة اتباع نظام غذائي جيد يشمل جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وخصوصا بعد التمرين.