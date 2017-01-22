الأسترالي أنتون والنيوزيلندية ليلى يتأهلان لكأس العالم

دبي (الاتحاد)

قام هشام علي الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج بتتويج أبطال تصفيات إقيانوسيا للشطرنج التي اختتمت أمس الأول، في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة أوكلاند بشمال نيوزيلندا، بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة من منطقة شبه القارة الأسترالية وجنوب المحيط الهندي.

حضر حفل الختام الأستاذ الدولي الكبير موري تشاندلر رئيس اتحاد نيوزيلندا وبول سبيلر رئيس اتحاد إقيانوسيا ونائبه الأسترالي براين جونز بالإضافة إلى ممثلي الاتحادات والدول المشاركة في البطولة من أستراليا ونيوزيلندا وفيجي وبالاو وجزر سليمان وبابو نيوغينيا وجوام ونارو

وألقى الأمين العام للاتحاد الآسيوي كلمة في حفل الختام أشاد خلالها بالتنظيم المبهر والأجواء التنافسية الرائعة، وهنأ الفائزين متمنيا لهم التوفيق في مونديال كأس العالم في جورجيا سبتمبر المقبل ليكونوا خير سفراء لبلادهم وللقارة الآسيوية في هذا المحفل العالمي الذي يقام كل عامين.

من ناحيته أشاد موري تشاندلر بالطفرة الكبيرة التي يشهدها الشطرنج الآسيوي مثمنا جهود الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي وحرصه على دعم تنظيم البطولات في مختلف مناطق وأرجاء القارة الصفراء وخاصة في دول إقيانوسيا .

توج بلقب بطولة الرجال الأستاذ الدولي الأسترالي أنتون سميرنوف 15 عاما وتصنيفه الدولي 2519 برصيد 7.5 نقطة من 9 جولات وتلاه في المركز الثاني أنتوني كير من نيوزيلندا برصيد 7 نقاط ثم الأستاذ الكبير وبطل أستراليا ماكس إلينجوث في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

وتوجت النيوزيلندية ليلى تيمور بجدارة بلقب بطولة السيدات رغم أن عمرها لم يتجاوز 15 عاما وذلك برصيد 7.5 نقطة لتحصل على لقب أستاذة دولية وتلتها في المركز الثاني لاعبة أستراليا كاترين هاريجن برصيد 6.5 نقطة ثم مواطنتها آلانا تشيبنال في المركز الثالث برصيد 6.5 نقطة .

ومن أبرز النتائج الفنية حصول 56 لاعباً ولاعبة على ألقاب مباشرة على ضوء نتائجهم حيث حصل 8 لاعبين على لقب أستاذ اتحادي وحصلت 4 لاعبات على لقب أستاذة اتحادية، وحصل 35 لاعبا على لقب مرشح أستاذ وحصلت 9 لاعبات على لقب مرشحة أستاذة.

من المقرر أن تستضيف جزيرة فيجي العام المقبل، بطولة إقيانوسيا المفتوحة وذلك في إطار سعي الاتحاد الآسيوي إلى تطوير الحراك الشطرنجي ودعم وتأهيل الكوادر التنظيمية في مختلف الدول ومنها دول شبه القارة الأسترالية.