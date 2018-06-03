رمضان.. والنفس البشرية

هناء الحمادي (أبوظبي)

تقول الكاتبة شهد العبدولي: أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الشياطين في رمضان تصفد وتحبس وتبعد عن بني البشر، لكن يتبادر إلى أذهاننا سؤال مهم جدا، ألا وهو.. إذا كانت الشياطين في رمضان تبتعد عن الإنسان ولا تصل له في أي مكان طوال ثلاثين يوماً، فما الذي يجعل الإنسان يرتكب المعاصي ويتلهى عن تعاليم رب العباد في هذا الشهر الفضيل؟.

ترى العبدولي أن النفس البشرية في المقام الأول هي المحرك الأساسي لكل الأعمال التي يقوم بها الإنسان، فهي إما أن تجعله يهتدي ويسير على الصراط المستقيم، أو أن يميل عن هذا الصراط، لذلك حتى وإن صفدت الشياطين والجن وأبعدت عنه ستبقى نفسه هي التي تسيره وتحركه، فإما أن تحركه لعمل الخيرات والتسابق إلى الطاعات ونشر الخير والمحبة في النفوس، أو أنها قد تظهر على حقيقتها ويتضح معدنها في الابتعاد عن الطاعات والاقتراب من الأفعال التي لا تتماشى مع تعاليم ديننا الحنيف وروحانية شهرنا الكريم.