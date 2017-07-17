السعودية: تطور خطير

الرياض (وكالات)

أعربت السعودية عن استنكارها وقلقها البالغ من قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى الشريف أمام المصلين. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء السعودي أكد في جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن إغلاق المسجد الأقصى يمثل انتهاكاً سافراً لمشاعر المسلمين حول العالم تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. وأضاف المجلس أن هذا العمل يشكل تطوراً خطيراً من شأنه إضفاء المزيد من التعقيدات على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً أن هذا الإجراء يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الاحتلال. وطالب مجلس الوزراء السعودي المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته نحو وقف هذه الممارسات.