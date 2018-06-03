«شيان الكبير»

ترجع القيمة التاريخية الكبيرة لمسجد «شّْياَن الكبير» في مدينة شيان من إقليم «تشنشي» الصيني، إلى كونه بنى كهدية من إمبراطور الصين للتجار المسلمين، ويقع على مساحة 12,000 متر مربع، وجدرانه بنيت من الخشب العطري الثمين، ومخطوط عليها المصحف بالكامل. ويعتبر المسجد واحدًا من أقدم وأشهر المساجد في الصين، وقد شيده الأدميرال «شينغ» المنحدر من عائلة مسلمة ساهمت في تنظيف بحر الصين من القراصنة في القرن الرابع عشر الميلادي. ويبدو المسجد شبيهاً بالدار الرباعية الصينية القديمة، حيث تتموضع عماراته وقاعاته على ترتيب منظم.