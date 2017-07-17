«فتح» تدعو ليوم غضب وزحف نحو الأقصى غداً

رام الله (وكالات)

أعلنت حركة فتح، عن فعاليات عدة في الأقاليم الشمالية لمواجهة التصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى، أهمها يوم غضب عارم غداً الأربعاء في كل الأقاليم، ودعوة لزحف جماهيري وشد الرحال نحو المسجد الأقصى، وبتنسيق مع وزارة الأوقاف ستقام صلاة الجمعة القادمة في الساحات العامة في المدن الفلسطينية، وكل إقليم يحدد خطته نصرة للمسجد الأقصى والمقدسات وضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الإرهابية حتى يرجع الاحتلال عن ممارسته ضد المسجد الأقصى.

وجاء ذلك خلال استقبال أمين سر حركة فتح عضو المجلس الثوري عدنان غيث أمس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض عام التعبئة والتنظيم الدكتور جمال المحيسن وكافة أمناء سر حركة فتح الأقاليم الشمالية. وشدد محيسن على ضرورة مساندة صمود المقدسيين خصوصاً في البلدة القديمة ضد الهجمة الشرسة المنظمة من قبل قوات الاحتلال وأذرعها الإرهابية ورفض وضع بوابات إلكترونية على أبواب المسجد الأقصى، مطالباً بعودة الأوضاع كما كانت عليه قبل الأحداث الأخيرة.

وأثنى عضو اللجنة المركزية الدكتور المحيسن على دور إقليم القدس، معتبراً أن هذا الاجتماع والذي ينعقد في مدينة القدس رسالة واضحة مفادها التضامن ما بين كافة المحافظات مع أخوتهم في القدس الشريف. وأضاف: «إن ما يجري في مدينة القدس اليوم هدفه الانقضاض على المسجد الأقصى وتنفيذ مساعي الاحتلال الرامية إلى تقسيمه زمانياً ومكانياً، ولكن كل هذه الإجراءات يتصدى لها أبناء مدينة القدس». وفي ختام الاجتماع وجه أمناء سر الأقاليم تحيتهم للمقدسيين كافة المرابطين في القدس، معتبرين أن قضية القدس هي قضية كل مسلم وعربي وفلسطيني، وأن هذا الموقف يتجلى بالتعبير عن إرادة الشعب الفلسطيني بتحرك تجاه ما يجري بالقدس والهبة لنصرتها.