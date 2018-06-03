عبدالمنعم إبراهيم.. «الضاحك الباكي»

القاهرة (الاتحاد)
عبد المنعم إبراهيم من رموز الدراما الرمضانية، حيث شارك عبر مشواره الفني الطويل في العديد من المسلسلات الاجتماعية والدينية والتراثية والكوميدية التي عرضت طوال شهر رمضان الكريم، واللافت أنه عندما ركز على الدراما التلفزيونية في سنواته الأخيرة قدم خلالها التراجيديا، بالمقدرة وبالمهارة نفسها التي قدم بها الكوميديا، وكان لقبه الضاحك الباكي.
وبدأت علاقته مع مسلسلات رمضان منذ العام 1964 حين شارك في بطولة مسلسل «المانشيت الأحمر» أمام محمود مرسي، ومحمد رضا، وثريا حلمي، وعادل إمام، وانشغل بعده بالسينما لكثرة الطلب عليه في عشرات الأفلام، ثم عاد إليها 1970 من خلال مسلسل «العصابة» أمام عبدالله غيث، ومريم فخر الدين، وعزت العلايلي، ومحمود المليجي، وبوسي، ونبيلة عبيد، ونبيل الحلفاوي، وإخراج إبراهيم الصحن.
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وشارك في بطولة الجزء الأول من المسلسل الديني «محمد رسول الله» ثم «لا إله إلا الله»، و«ألف ليلة وليلة»، وقدم دوراً مهماً في مسلسل «ولسة بحلم بيوم» مع نور الشريف وسميحة أيوب، وصفاء أبو السعود، وصلاح السعدني، ثم شارك في الجزأين الأول والثاني من «أبواب المدينة» من تأليف أسامة أنور عكاشة الذي شارك معه مجدداً في ملحمة «الشهد والدموع» بجزأيه الأول والثاني، ثم في «رحلة أبو العلا البشري» وأخرجهما إسماعيل عبد الحافظ، و«ميراث الغضب» مع محمود ياسين، وشهيرة، وفاروق الفيشاوي، وليلى علوي، وناهد سمير، وإخراج علوية زكي، و«أبناء العطش» مع صلاح السعدني، ونسرين، وفاروق الفيشاوي، ومحمود الجندي، ومريم فخر الدين، و«حتى لا يختنق الحب» مع هدى سلطان، وآثار الحكيم، والهام شاهين، وخالد زكي، ومحمود الجندي، وفي 1986 قدم واحداً من أفضل المسلسلات العربية، وجسد فيه واحداً من أفضل أدواره «أولاد أدم» مع أحمد مرعي، وفاروق الفيشاوي، ومحمد العربي، وهناء ثروت، وأحمد ماهر، وسناء شافع، وتأليف محمد جلال عبد القوي، وإخراج جلال غنيم.