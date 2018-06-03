«نور على نور» جسر بين العلماء والجمهور

سعيد ياسين (القاهرة)

«نور على نور».. برنامج تلفزيوني شهير ربط بين عدد من علماء الدين والشيوخ وبين الناس، مما استقطب الكثير من المشاهدين، وأكدت الاستفتاءات أن هذا البرنامج كان الأكثر شهرة وكثافة في المشاهدة، خصوصاً بعد لقائه بفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الذي لم يكن يعرفه أحد، وقدم البرنامج الإذاعي والإعلامي الراحل أحمد فراج الذي يعد من أهم الذين وضعوا أسس برامج الحوار، من خلال برنامجه الإذاعي «المائدة المستديرة»، ومن بعده التلفزيوني «نور على نور» الذي كان له الفضل الأول في ظهور وشهرة مجموعة كبيرة من علماء المسلمين والشخصيات العامة، وعلى رأسهم الشيخ محمد متولي الشعراوي، ويعتبر البرنامج بمثابة الأب الشرعي لبرامج الحوار التي قدمها الإعلاميون فيما بعد، وخط فراج من خلاله اسمه بثبات على خريطة الإعلام العربي، وروج من خلاله لمدرسة تحاول أن تثبت عظمة القرآن الكريم ببراهين من الاكتشافات العلمية الحديثة.

واستغل فراج بداية الإرسال التليفزيوني في مصر العام 1960، وقدم «نور على نور» الذي واصل تقديمه حتى 1977، حيث بلغ ما قدمه منه ما يقرب من ألف حلقة، استضاف فيها أكثر من 700 شخصية من أكثر من 40 دولة، منهم الشيوخ محمود شلتوت، وأحمد حسن الباقوري، والسيد سابق، وزغلول النجار، ومصطفى الشكعة، ومحمد سيد طنطاوي، وعائشة عبدالرحمن الملقبة بـ «بنت الشاطئ» إلى جانب الشيخ الشعراوي، ثم توقف عن تقديمه بسبب انتخابه العام 1977 أول أمين عام لمنظمة إذاعات الدول الإسلامية ومقرها مدينة جدة بالسعودية، وتولى هذا المنصب لثلاث دورات متتالية، كما كان أميناً عاماً لجائزة محمد حسن فقي الملقب بشاعر مكة منذ تأسيسها العام 1994، وبعدما عاد من السعودية أعاد تقديم البرنامج مرة أخرى العام 2000 برؤية جديدة.

ومن حلقات البرنامج التي تم تداولها مجدداً خلال الفترة الماضية على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع المشاهدة الشهيرة، وفي مقدمتها، «يوتيوب» حلقات «نبأ الخصم»، و«حديث الحمى والطاعون»، و«غزوة أحد»، و«حديث سيد الشهداء»، و«رؤيا الملك»، و«حزن رسول الله صلى الله عليه»، و«أصحاب الحجر»، و«سؤالات جبريل»، و«إذا وقعت الواقعة»، و«فضائل الأعمال»، و«سورة الممتحنة»، و«إن في ذلك لآية»، و«بئر رومة»، و«الخصائص المحمدية»، و«سورة المجادلة»، و«عرق الجبين»، و«سورة الصف»، و«حرم المدينة»، و«طالوت وجالوت»، و«كل الطعام»، و«الرضاعة»، وأيضاً الحلقات التي استضاف فيها الدكتور أحمد فؤاد باشا ضمن مجموعة ضيوف البرنامج من العلماء لمناقشة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة، وتناول في عدد من الأجزاء مكانة العلم في الإسلام والقرآن، وذلك من خلال آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية، ومنها تكوين الطفل في رحم الأم، وكيف ذكر هذا في القرآن بشكل مفصل.

وكان فراج أوصى قبل وفاته العام 2006 إثر أزمة قلبية مفاجئة، بجمع حلقات «نور على نور» في سلسلة كتب وتوزيعها مجاناً كصدقة جارية.