استشهاد 5 مجندين بانفجار عبوة ناسفة بسيناء

القاهرة (وكالات)

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية أمس إن 5 مجندين استشهدوا، وأصيب آخرون، إثر انفجار عبوة ناسفة بمدينة العريش بشمال سيناء. وأضاف المصدر الأمني، في تصريح خاص لوكالة أنباء «الشرق الأوسط»، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتمشيط محيط الانفجار بواسطة خبراء المفرقعات للتأكد من عدم وجود أية عبوات أخرى. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية قولها إن أربعة من رجال الأمن المصريين قتلوا وأصيب ستة آخرون أمس عندما انفجرت عبوتان ناسفتان في مركبتين مدرعتين بالعريش.

وقال أحد المصادر إن عبوة ناسفة انفجرت في مدرعة للشرطة بوسط العريش، ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين. وأضاف أنه عند وصول مدرعة أخرى إلى موقع الهجوم انفجرت فيها عبوة ثانية، ما تسبب في إصابة ثلاثة رجال شرطة آخرين. وقالت المصادر إن مجهولين زرعوا العبوتين الناسفتين وفجروهما عن بعد. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجومين.

وتشهد محافظة شمال سيناء هجمات بشكل شبه دوري من جماعات مسلحة، أخطرها تنظيم «أنصار بيت المقدس» التابع لـ«داعش».

وفي المقابل، فإن تزايد النشاط الإرهابي في مصر تزامن مع ملاحقات أمنية على محاور عدة. فخلال الأيام الماضية، دمرت طائرات الجيش أوكارا للمسلحين في سيناء، كما أعلنت الداخلية المصرية القضاء على عدة مجموعات في محافظات مختلفة، كانت تخطط لتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية.

من جانب آخر، قال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إن قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط 22 عربة دفع رباعي و28 فردا مصري الجنسية في أثناء محاولتهم تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية على الحدود الغربية. وأضاف في بيانه أنه في إطار جهود القوات المسلحة للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية وبناءً على معلومات مؤكدة نفذت عناصر حرس الحدود دوريات برية مركزة بمنطقة بحر الرمال الأعظم على الحدود الغربية خلال الفترة من 1 يوليو حتى 15 يوليو الجاري وتم ضبط 22 عربة دفع رباعي. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات بواسطة الجهات المعنية.