ياسر جلال: لحية «رحيم» ضرورة درامية

محمد قناوي (القاهرة)

يطل النجم المصري ياسر جلال مجدداً، على شاشة رمضان الدرامية هذا العام، بطلاً للمرة الثانية في مسلسله «رحيم»، بعد النجاح الضخم الذي حققه في موسم رمضان الماضي من خلال «ظل الرئيس»، الذي كان أول بطولة مطلقة له، مؤكداً أن الانتقادات التي طالت العمل لا تزعجه، بل تؤكد المتابعة الحثيثة للعمل.

وكان رواد مواقع تواصل اجتماعي انتقدوا طول لحية «رحيم» في العمل، كما اعترضوا على مشهد يجمعه بالفنان حسن حسني، معتبرين أنه «مسروق» من فيلم إيراني.

وحول سبب اختياره «رحيم» ليخوض به المنافسة الرمضانية، قال ياسر إن «المسلسل مكتوب ‬بطريقة ‬شيقة ‬تجذب ‬أي ‬فنان ‬لقبوله، كما أعجبتني ‬شخصية «‬رحيم» ال‬متناقضة ‬والتي تدخل ‬في ‬صراعات ‬كثيرة»، ‬مشيراً إلى أنه بعد ‬النجاح ‬الذي ‬حققه ‬في مسلسل «‬ظل ‬الرئيس»‬، ‬جاءته ‬عروض ‬فنية ‬مغرية، ‬ولكنه ‬أراد ‬إعادة ‬التجربة ‬مع ‬‬الشركة ‬المنتجة نفسها، وجاءت ‬فكرة ‬المسلسل ‬مع ‬ريمون ‬مقار، ‬والمؤلف ‬محمد ‬إسماعيل ‬أمين، ‬وتبلورت ‬أكثر ‬بعد ‬انضمام ‬المخرج ‬محمد ‬سلامة.

وعن تعامله من شخصية «رحيم»، أوضح: «لا يمكن أن أقدم دوراً لا يتلاءم مع تكويني الجسماني، وعندما قرأت شخصية رحيم في السيناريو بدأت أرسم ملامحه الجسدية والنفسية في خيالي، وأخذت أفكر كيف سيكون شكله، وأداؤه الحركي»، مؤكداً أنها تطلبت منه مجهوداً ضخماً، وأنه اضطر إلى ممارسة رياضة قاسية لبناء عضلاته قبل التصوير.