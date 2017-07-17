حفتر يتعهد باجتثاث الإرهاب من كامل الأراضي الليبية

بنغازي، طرابلس، القاهرة (وكالات)

قال القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، إنّ «المعركة ضد الإرهاب مستمرة حتّى اجتثاثه من كامل الأراضي الليبية». وقال حفتر، في تصريح خاص لوكالة «سبوتنيك» الروسية: «على مستوى ليبيا، فإن معركتنا ضد الإرهاب لم تنته بعد، حتى يتم اجتثاثه من كامل الأراضي الليبية».

وأضاف: «لدينا موانئ وحقول نفطية تمثل عصب الاقتصاد في حياة الليبيين، بحاجة إلى تعزيز حمايتها من أطماع العصابات الإرهابية والإجرامية». ورأى أنّه على الرغم من انتصار الجيش في بنغازي «إلا أن الطريق ما زال طويلاً وشاقاً حتى نحقق طموحاتنا ونبلغ غاياتنا».

وأوضح، قائد الجيش الليبي: «الأجهزة الأمنية بمختلف فروعها عليها أن تعمل ليل نهار وتضع الخطط اللازمة لحفظ الأمن، وتمنع وقوع أي اختراقات أمنية، وأن تبقى يقظة ونشطة على مدار الساعة، وهو استحقاق يشمل دور المواطن أيضاً بأن يسهم في مساعدة الأجهزة الأمنية في أداء مهامها». وأكد أن «فرق الهندسة العسكرية رغم إمكاناتها المحدودة، أمامها مهمة خطيرة وشاقة في نزع الألغام والمفخخات التي زرعها الإرهابيون في الطرقات بين الأحياء السكنية وفي داخل البيوت وحتى المساجد والمدارس والساحات العامة».

من جهة أخرى، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فايز السراج، أنه لن يكون ضد مشاركة قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم). وقال السراج، في حوار مع وكالة أنباء نوفوستي: «أنا شخصياً، لست ضد ترشح أي شخص (للرئاسة) بما في ذلك السيد خليفة حفتر...الشعب، سيختار من يراه مناسباً، من خلال صناديق الاقتراع، عبر انتخابات نزيهة، ونحن نسعى إلى ذلك منذ 2011».