الإمارات تعيد تأهيل مؤسسات تنموية في الحوطة وتبن

عدن (الاتحاد، وام)
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية في المحافظات المحررة في اليمن الشقيق ضمن جهودها الإنسانية في إعادة إعمار ما خلفته الحرب من دمار ومساعدة السلطات المحلية في تطبيع الأوضاع بمختلف المجالات والقطاعات الخدمية.
ومن ضمن المشاريع التنموية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، إعادة تأهيل المعهد الصحي في الحوطة ومعهد «هواري بومدين» للتدريب الفني في مديرية تبن، وذلك في إطار المساعدات التي تم تخصيصها لإنعاش قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي.
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وأشار مدير المعهد الصحي عبد الناصر علي أحمد إلى أن المشروع أسهم في تأهيل جميع أقسام المعهد من السكن القديم المكون من 12 غرفة وسكن الطالبات 12 غرفة والحمامات والإدارة العامة وغرف الكمبيوتر وفصول المعهد والمكتبة والحمامات والمطابخ وسور المبنى بالكامل.
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وأضاف أن المعهد تضرر كثيراً من الأحداث، وأدى ذلك إلى عرقلة برامجه التدريبية وخاصة في الجانب التطبيق والعملي، لافتاً إلى أن هناك ترتيبات فنية وآلات تدريب جديدة تم تزويد المعهد بها ضمن منحة إمارات الخير المقدمة لمحافظة لحج.