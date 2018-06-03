فاطمة بنت أسد.. كفَّنها النبي في قميصه

القاهرة (الاتحاد)
فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، ذات شرف وخُلق قويم وقلب رقيق، ولدت في مكة، ونشأت في أشرف بيوت قريش وأعزها، أبوها سيد قومه، تلتقي مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في جده هاشم، من السابقات اللاتي انضممن لركب المؤمنات وأعلنت كلمة التوحيد، زوجها أبو طالب وولدت له طالباً وعقيلاً وجعفر وعلياً وأم هانئ وجمانة، جدة الحسن والحسين، حماة فاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين.
قامت بدور الأم والأب في تربية أبنائها بعد وفاة زوجها، فزرعت فيهم الأخلاق الحميدة والثقة بما عند الله والجمع بين عزة الدنيا ونعيم الآخرة، وتركت آثرا بالغا في نفوسهم، فكانوا من المسرعين في نصرة الإسلام، والمجاهدين في سبيل الله، فخرج منهم علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين واستشهد جعفر في مؤتة.
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عاشت في دار ابنها علي رضي الله عنه بعد زواجه من السيدة فاطمة الزهراء، وفرحت بمصاهرته للنبي، فكانت تحبها وتبرها حباً لأبيها، فقال لها ابنها علي: يا أماه اكفي بنت رسول الله الخدمة خارجاً وسقاية الماء والذهاب في الحاجة، وتكفيك العمل في الداخل الطحن والعجن والخبز؟، فتراضوا على ذلك.
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