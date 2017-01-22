تألق الظاهري وجبولية.. وهارلي بطلة الـ «جونيورز»

الشارقة (الاتحاد)

شهدت ثاني أيام فعاليات بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز، التي أقيمت على الميادين الداخلية والخارجية بنادي الشارقة للفروسية منافسات مثيرة، وتألق خلال البطولة التي اختتمت فعالياتها مساء أمس، كل من الفرسان مفتاح الظاهري وبراء جبولية، وهارلي نورث.

وشهد الميدان الخارجي فعاليات منافسة تجميع النقاط بالجوكر من فئة النجمة الواحدة برعاية غرفة التجارة بالشارقة، وجاء شوطها بمواصفات الجولة الواحدة على 10 حواجز ارتفاعها (130) سم، في حين بلغ ارتفاع الحاجز الجوكر (150) سم، ومجموع النقاط المراد تجميعها (65) نقطة، وشارك فيها 67 فارسا وفارسة، 13 منهم نجحوا في تجميع كامل النقاط ونال المراكز الأولي أصحاب أفضل الأزمنة المسجلة، الفارس السوري براء جبولية بالفرس «أورفي دو ليلون» بعد نجاحه في إنهاء مهمة تجميع النقاط في زمن بلغ (49:93) ثانية.

وبنفس مواصفات جولة تجميع النقاط ولكن من فئة الثلاث نجوم على حواجز ارتفاعها (140) سم والحاجز الجوكر ارتفاعه (160) سم، وجرت منافستها على ميدان الصالة المغطاة برعاية مصرف الشارقة الإسلامي، توج الفارس مفتاح جوهر الظاهري بالمركز الأول بصحبة الفرس «اليمامة» بعد تجميعه لكامل النقاط في الزمن الأفضل (50:60) ثانية.

بتحقيقه فوزاً جديداً في ثاني أيام البطولة أصبح الفارس السعودي رمزي الدهامي أكثر قرباً من جائزة لونجين الكبرى من فئة النجمة الواحدة مساء اليوم الأخير للبطولة، في الشوط الثالث عشر ضمن سلسلة أشواط البطولة، فاز الدهامي بالفرس «هيميني دو» بصدارة الشوط الثاني المؤهل لجائزة لونجين الكبرى (نجمة واحدة) بمواصفات الجولة على حواجز تراوح ارتفاعها بين (125 ـ 140) سم، وشارك فيها 25 فارساً وفارسة، محققاً الزمن الأفضل 57:77 ثانية.

وتصدرت الفارسة البريطانية هارلي نورث براين بالفرس «كابيتولا اس آر زد» الشوط الخامس عشر والمخصص للفرسان من فئة الـ «جونيورز» من جولة واحدة مع جولة تمايز على حواجز ارتفاعها (125) سم، وأقيمت في الفترة الصباحية لآخر أيام البطولة، وجرت منافساتها على ميدان الصالة المغطاة برعاية إسطبلات الشراع، وشارك فيها 18 فارساً وفارسة، سبعة منهم نجحوا في إكمال الجولة الرئيسة من دون أخطاء وتصدرتهم بزمن (35.62) ثانية.

حقق الفارس محمد الكميتي بالفرس «كاتارينا» الفوز بجائزة منافسة المرحلتين من فئة النجمة والتي أقيمت خلال الفترة الصباحية على الميدان الخارجي برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (130) سم، وشارك فيها 48 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلة الثانية من دون خطأ 13 فارسا، وأنهى المرحلة الثانية في زمن (23.50) ثانية.