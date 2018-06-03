الرحمة فضيلة إسلامية.. ترقق القلوب

حسام محمد (القاهرة)

يقول تعالى: (مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً...)، «سورة الفتح: الآية 29»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تُنزَعُ الرحمةُ إلا من شقيٍّ»، وهكذا تؤكد الشريعة الإسلامية على أهمية اتصاف المسلم بصفة الرحمة.

يقول الدكتور عبد الفضيل القوصي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر: الرحمة تعبير عن الرقة والتعطف وحنوّ القلب، فمن صفات المسلم أنه رحيم في تعامله مع الناس، لا يستخدم القسوة والعنف، كما ترى رحمته تتجلى بإحساسه بمعاناة الناس وآلامهم، وقد خلق الله بين الناس وشائج تراحم طبيعية كرحمة الأم لولدها، فمن رحم غيره استحق رحمة الله تعالى، وفي رحمة الإنسان بأخيه الإنسان، سواء كان على دينه أم لا، وفي رحمة الإنسان للحيوان، في كل ذلك أجر عظيم، وفي زوال التراحم بشير بغضب الله تعالى، فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.

وقد قص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش، فوجد بئراً فنزل فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البئر فملأ خفِّه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له، قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجراً، فقال: «نعم في كل ذات كبِد رطبة أجر».